Rolando Castro califica de “show político” interpelación sobre crisis del agua

Rolando Castro, ministro de Trabajo, calificó de “show político” la interpelación que los diputados de los partidos ARENA y FMLN hicieron en la Asamblea Legislativa el sábado pasado a dos de los funcionarios de la presidencia de Nayib Bukele.

“Es un show político. Nos hacen perder el tiempo, estamos trabajando fuerte y duro y nos hacen perder el tiempo”, dijo en declaraciones a la prensa refiriéndose al inicio de la interpelación que hicieron los partidos a Ana Orellana Bendek, ministra de Salud.

A través de su cuenta de Twitter ARENA calificó de irresponsables los comentarios del ministro. “El agua contaminada no puede denominarse como ‘show político’, esto solo hace notar la falta de contacto directo que este Gobierno tiene con la población. Desconocen la realidad de muchos”, publicó el principal partido de oposición.

“Llegamos a esta fase de interpelaciones debido a la irresponsabilidad de la ministra de Salud y por parte del titular de ANDA al no atender el llamada a las comisiones”, criticó ARENA refiriéndose a que Bendek y el presidente de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, primero fueron convocados el 23 de enero a la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para que explicaran por qué el agua potable estaba saliendo sucia y apestosa de los grifos de las casas ubicadas en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El 27 de enero también fueron citados pero ninguno llegó. Se supone que en el caso de Benítez se ausentó porque estaba preparando el Plan General de Aguas que le había pedido el presidente Nayib Bukele. Al día siguiente fueron nuevamente citados los dos pero tampoco llegaron.

Rolando Castro es conocido por supuestamente haber mantenido reuniones con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) para conspirar y planificar acciones de calle de desestabilización. Esta información la dieron en su momento fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que además señalaron hay una investigación en su contra porque se presume que pretendía impulsar acciones desestabilizadoras.

En la investigación del caso Corruptela, el ministro salió salpicado por supuestamente habría lavado dinero a través de varias personas que integran una red a su servicio. Esto está expuesto en la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, específicamente en las páginas 1265 y 1266 en las que aparece el siguiente testimonio:

“Acta de entrevista de la señora MAYRENE GUADALUPE MENDOZA DE GUEVARA, de las nueve horas y treinta minutos, del día dieciocho de julio de dos mil dieciocho, realizada en la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, de la Fiscalía General de la República. Quien en los sustancial refiere que, en el mes de noviembre, en cierta ocasión mientras la entrevistada realizaba sus compras en el mercado Modelo de san salvador, se encontró́ a la señora Marisol (empleada del Movimiento Social Comunitario), quien le dijo que ya había pasado a buscarla a su casa de habitación y no la había encontrado y que quería hablar con ella para pedirle el favor de que le ayudara a cambiar un cheque del jefe Rolando Castro, quien la declarante tenía conocimiento que era directivo del Movimiento Social Comunitario (antes ASTRAM), ante lo cual la declarante le pregunto que si no era nada malo, respondiéndole Marisol que no se preocupara que todo era correcto y que solo por hacer ese favor le darían $40.00, ante lo cual la declarante le dijo que estaba bien; en horas de la mañana, recordando que esto fue aproximadamente a las 8 am, después de que la entrevistada dejó a su hijo en el centro escolar, al estar en el lugar acordado Marisol llego en un carro cerrado y dentro del mismo iban tres personas a quienes no conoce, pero puede mencionar que uno era el motorista, de quien solo recuerda que era de color de piel moreno, un hombre joven, color de piel trigueño, delgado y una mujer joven, pelo negro corto, color de piel blanca, mencionando que en esta oportunidad Marisol le dijo a la declarante que el motorista la llevaría para que fuera cobrar el cheque y después el dinero se lo debía dar al motorista y se entiende con él, luego se despidió́ de ella y Marisol se retiró́ del lugar y la declarante fue trasladada por el motorista a un banco del cual no recuerda el nombre ni su ubicación y al llegar el motorista le entrego el cheque y le dijo que la esperaría a la salida, por lo que entrevistada lo presento para su cobro en la caja, sin leer el cheque, no observo a favor de quien estaba emitido, tampoco observo el valor y cuando le dieron el dinero ella solo tomo el paquetito de dinero sin contarlo y lo guardo en un bolso que llevaba, al salir del banco se subió nuevamente al vehículo y ahí dentro se entregó́ el dinero al motorista, quien de ese mismo dinero tomo $40; entre otras cosas”.

A mediados de marzo de 2018 Diario1 publicó que Castro era el operador en la Alcaldía de San Salvador del prófugo Enrique Rais López, acusado de corromper fiscales, jueces, peritos y hasta al mismo fiscal general.

También se señaló que Castro garantizaba a Rais la compra del 100 % del combustible que en ese entonces era consumido en todas las unidades y dependencias de la alcaldía de San Salvador. El combustible era comprado a la empresa Hydro Oil. Rais es propietario del 99 % de las acciones de esa compañía.

Hydro Oil ha participado en las licitaciones de la comuna de manera irregular en la gestión pública porque es el único oferente, maniobra que se supone era dirigida Rolando Castro.