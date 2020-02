Frederick Benítez, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), fue interpelado la tarde de este lunes en la Asamblea Legislativa por la crisis del agua del pasado mes de enero.

Benítez comenzó explicando que el sistema de agua potable “está grave” porque no ha tenido el mantenimiento adecuado.

“Cuando tuvimos el problema de las algas no tuvimos la capacidad de respuesta porque no tenemos mecanismo de alerta temprana, no tenemos mecanismos que nos advierta que van a entrar algas”, dijo.

El funcionario explicó que lo primero que hizo cuando se dio cuenta que el agua estaba contaminada con algas fue “parar la planta y limpiar los filtros”.

“No tenemos las herramientas y los mecanismos, tenemos una planta vulnerable… Estamos en un problema grave”, manifestó.

A mediados del pasado mes de enero, los salvadoreños se quejaron del mal color, olor y sabor del agua. El presidente de ANDA habría dicho que el agua era consumible.

Sin embargo, este lunes Benítez aseguró que durante la crisis del agua no dio declaraciones a los medios de comunicación, que lo que sucedió fue que “sacaron de contexto” una entrevista televisiva que había dado a mediados de 2019.

“Durante este hecho atípico que tuvimos en enero yo nunca di una entrevista, nunca dije que se podía tomar el agua con mal sabor, mal olor, mal color”.

El presidente de ANDA dijo que a raíz de la crisis van a poner un sistema ultrasónico para detectar cuando algas se acercan a la bocatoma de la planta Las Pavas.

“A cualquier usuario de ANDA que se sienta dañado puede acercarse a las oficinas de ANDA para solventarles el daño que haya sufrido”.