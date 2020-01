Twitter suspende la cuenta al Brozo

La red social de Twitter decidió suspender la cuenta @_brozo, supuestamente administrada por Ernesto Sanabria. Este perfil era utilizado para realizar en su mayoría todo tipo de calumnias o difamaciones contra adversarios.

Al intentar ingresar a ese perfil, la red social advierte que la cuenta “ha sido suspendida”. Según Twitter, esto le ocurre a los usuarios que incumplen con las reglas.

Sanabria es un personaje que muchos vinculan con la cuenta de Twitter Brozo (@_brozo). Desde ahí se calumnia y se denigra a políticos y empresarios que se convierten en adversarios de los financistas de esa cuenta.

Actualmente Sanabria se desempeña como el secretario de Comunicaciones de la Presidencia y anteriormente también fue asesor de campaña de Nayib Bukele.

En su Centro de Ayuda, Twitter explica que la mayoría de veces suspende cuentas cuando sospecha que únicamente sirven para difundir información basura o spam porque “implican riesgos para la seguridad de todos los usuarios”.

Entre sus reglas Twitter pide a los usuarios no glorificar la violencia, el terrorismo, la explotación sexual infantil, el acoso contra otros usuarios, no promover el suicidio o la autoflagelación, no compartir contenido sangriento o productos o servicios ilegales, entre otros que pueden ser nocivos para la convivencia en las redes.

El año pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desmintió a través de un comunicado un mensaje escrito en Twitter en el que se aseguraba que, el 19 de febrero, el magistrado Roberto Carlos Calderón había sido capturado en estado de ebriedad con un menor de edad.

El pasado 9 de febrero, la directora de INJUVE, Yeymi Muñoz, también denunció que desde esa cuenta de Twitter se le estaba calumniando y difamando. Esta no es la primera vez que el tuitero utiliza esta cuenta para dañar la imagen de una persona.

Otra de las cuenta que fue cerrada por Twitter en octubre del año pasado, fue la de la Presidencia de la República, @prensabukele, por motivos que no fueron especificados por la red social.