Comisionada IAIP: “No sé cuál es el miedo de decir quién financió el viaje de Osiris”

Olga Chacón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), criticó este martes que Centros Penales se niegue a dar información sobre el vuelo en jet privado que realizó el director de esa institución en México.

“Yo no sé cuál es el miedo de decir quién le financió el viaje a Osiris. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué esconden?”, cuestionó la comisionada durante la entrevista República de Canal 33.

La semana pasada, el IAIP ordenó a la Dirección de Centros Penales (DGCP) entregar, en cinco días hábiles, toda la información sobre quién o quiénes pagaron todos sus viajes al extranjero en aviones privados.

“Me gustaría que él lo explicara y que ojalá pueda entregar la información para que el ciudadano quede satisfecho”, indicó la comisionada.

El 10 de noviembre de 2019 se viralizaron en redes sociales dos fotografías del funcionario junto a una mujer identificada como Iris Yanet Valle de Funes viajando en un avión de lujo en distintas partes de México.

“Cometí un error infantil en reflejar una imagen que contrasta con la vida en el país, pero puedo decir firmemente que NO he gastado fondos públicos para viajes ni siendo diputado, ni siendo viceministro, ni DGCP (Director General de Centros Penales). Cometí un error de publicar una foto, pero jamás he cometido un acto de corrupción”, publicó en Twitter después que docenas y docenas de usuarios de redes cuestionaron su viaje en un avión privado.

“Fui invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad. Viajé ida y regreso por Avianca (también invitado) y, para poder realizar el viaje completo en poco tiempo, los vuelos internos (dentro de México) nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado”, explicó Luna en redes sociales.

El 10 de diciembre de 2019 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México respondió, a una solicitud de información que hizo el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la oenegé FUNDE, que nunca había invitado al director de Centros Penales a una visita oficial.

Presionado por varias peticiones de información sobre su viaje, se limitó a responder que había sido invitado por una oenegé cuyo nombre se ha negado a informar hasta este momento.