Ambientalista refuta a ANDA: “El color que trae el agua no es producto de algas”

Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), aseguró este lunes que el color del agua que distribuye la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no es producto de algas, sino de contaminación.

“Las algas pueden contribuir un poco en el olor, quizá hasta en el sabor. Pero el color que trae el agua, eso no es producto de algas”, dijo Navarro.

El ambientalista tildó de irresponsable a los funcionarios de gobierno que han dicho que el agua que está distribuyendo ANDA puede ser consumida.

El pasado jueves, el presidente de ANDA, Frederick Benítez, aseguró que el sabor y olor del agua que estaban proveyendo era producto de algas en el río Lempa que no eran dañinas para la salud.

Al día siguiente, la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, dijo que el agua de ANDA puede consumirse. Sin embargo, recomendó hervirla antes.

Para Navarro, las declaraciones de los funcionarios de gobierno son “irresponsables”, pues, a su criterio, no es cierto que el agua sirva para consumo humano.

“Yo creo que los funcionarios deberían de tener un poco más de precaución en lo que dicen. A mí me sorprende la facilidad con la que hablan… Yo le recomendaría al señor presidente que mejor le exija a los ministerios dejar hablar a los técnicos, que no ponga a los políticos que no saben nada”.

Luego agregó: “Lo que debería haber hecho el gobierno es tomar esas muestras y entregársela a varias universidades o laboratorios para que les dijeran que era, y de ahí sacar una respuesta, pero decir que eso se puede tomar y que no genera problemas, eso es demasiado irresponsable”.