Fiscal general: “No vemos ningún inconveniente en la venta de Isla Perico”

No hay ninguna investigación. El fiscal general, Raúl Melara, aseguró este martes que no están investigando la venta de Isla Perico porque no ven “ningún inconveniente”.

“Nosotros no vemos ningún inconveniente en la venta de Isla Perico. Lo que sí tenemos que estar vigilantes es que se respete la reserva natural que ha sido decretada por el Estado”, indicó el funcionario.

A criterio del fiscal general, la venta de Isla Perico es un acto privado que no tiene ninguna restricción más que la que establece la ley.

“Si sus fondos son lícitos, si se cumplen con las leyes de la República, la venta se considera como válida. Únicamente se tienen que respetar las limitaciones establecidas por la ley. En eso sí debemos estar vigilantes”.

Agregó que la nacionalidad tampoco es una limitante para comprar territorios como Isla Perico. El pasado viernes se conoció que Bo Yang, un empresario de origen Chino, compró parte de la Isla Perico.

El pasado viernes, El Diario de Hoy publicó que la Isla Perico fue comprada por un monto de $950,000.

Según los documentos a los que tuvo acceso ese periódico, Bo Yang hizo cuatro desembolsos. El primero fue por $730,159.15. El segundo por $150,000. El tercero por $50,793 y el cuarto por $19,047. Los documentos están fechados el 15 de noviembre de 2019 en la ciudad de San Salvador.

La Isla Perico es un territorio de 1.7 kilómetros cuadrados ubicado en el Golfo de Fonseca, a 10 minutos del puerto de La Unión.

Bo Yang, por su parte, es un empresario importador de vehículos. También es vicepresidente de la Cámara de Comercio China-El Salvador. Tiene 30 años de vivir en el país.