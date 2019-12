El carnicero de perros de la Costa del Sol

El Ministerio de Agricultura y la Policía Nacional Civil inspeccionaron un rancho recreativo en la Costa del Sol, en San Luis La Herradura, La Paz, donde presuntamente uno de los vigilantes ahorcó docenas de perros callejeros colgándolos de un árbol ubicado dentro de la propiedad.

El procedimiento inició después que un ciudadano grabó con su teléfono celular cómo el encargado, que la Fundación Huellitas de El Salvador identificó como Wilfredo Enrique Marroquín Herrera, supuestamente cuelga a un perro con un lazo amarrado a un árbol. También hay un segundo involucrado pero su nombre se desconoce aún.

Después de la inspección Pablo Salvador Anliker, ministro de Agricultura, confirmó en su cuenta de Twitter que aparentemente el video es real y puede estarse frente a un caso de un sujeto aficionado a matar canes. “Desconozco la cantidad de perros sacrificados pero hay muchas osamentas”, publicó.

En declaraciones a la prensa, el funcionario explicó que el caso será llevado a la alcaldía de la localidad para que los responsables sean sancionados, como lo establece la ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía y como también lo establece el Código Penal en lo relativo a la depredación de fauna y depredación de fauna protegida.

“Es un video bastante gráfico, bastante cruel”, opinó Anliker sobre el video que fue divulgado en redes sociales. “Posiblemente no estén bien de la cabeza… muchas veces los que maltratan animales también maltratan personas”, agregó.

“Esto es serio, esto no va quedar impune”, aseguró.

La ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales ordena castigar con multas que oscilan desde uno a cuatro salarios mínimos del sector comercio y servicios según haya sido el maltrato contra los animales.

Entre las leves están: que los animales vaguen en las calles sin identificación, comprar o vender animales en las calles, no informar a las autoridades que las mascotas necesitan ayuda, mantenerlos en condiciones inadecuadas, no llevar al día el registro de vacunas y no llevarlo al veterinario cuando sea necesario.

Las graves son: maltratarlos, mantenerlos en condiciones físicas malas, transportarlos de forma inadecuada, no vacunarlos, entre otras. Las multas en estos casos van desde los 300 a 900 dólares.

Las muy graves son: maltratarlos para asesinarlos o causarles invalidez, abandonarlos, no alimentarlos ni darles comida, hacer experimentos prohibidos, abandonar sus cadáveres, encerrarlos sin comida ni bebida por más de ocho horas, operarlos sin anestesia, entre otras. Las multas oscilan entre los 900 a 1 mil 200 dólares.