Procurador sobre aborto y matrimonio gay: me apegaré a la Constitución

El procurador de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, estableció este viernes su postura sobre el aborto y el matrimonio gay, y recalcó que su actuar se apegará a lo establecido en la Constitución de la República.

El funcionario, que fue electo bajo una fuerte polémica, participó esta mañana en la entrevista Frente a Frente te Telecorporación Salvadoreña (TCS) y negó ser un funcionario que promueve el aborto y los matrimonios entre las personas del mismo sexo, como lo han afirmado representantes de organizaciones sociales y algunos políticos como el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.

“La Constitución establece que se considera personas desde la concepción. Yo soy un procurador que se va a enmarcar al respeto a la Constitución de la República. Este es el texto (muestra la Constitución) que a regir mi accionar. Acá no se considera nada de esa posibilidad”, dijo el funcionario en la entrevista.

Asimismo, al ser consultado sobre el matrimonio gay, añadió que tenía “la misma respuesta” a la interrogante anterior.

Asimismo, Tobar Serrano, reconoció que tiene cuatro denuncias en la Fiscalía General de la República por personas descontentas con resoluciones civiles emitidas en su calidad de juez.

“Creo que todos los jueces tenemos una denuncia, hay más de una denuncia, tengo denuncias en Fiscalía, obviamente dentro de la transparencia que me caracteriza, yo las he presentado en el expediente de la Asamblea Legislativa”, expresó.

“Hasta ahora los procesos no se han judicializado, no es que me sean indiferente, pero tampoco me quitan el sueño, porque los fundamentos, las razones jurídicas y fácticas, de mis decisiones están planteadas en casa una de las sentencias, en casa una de las resoluciones, por cuales se me ha denunciado”, explicó el funcionario y que expresó que ha solicitado a la Fiscalía que los mismos sean archivados.

También, el titular de Derechos Humanos, justificó el aporte que realizó al FMLN, y aseguró que el mismo se debe a un descuento realizado en su salario al haber sido contratado por la Asamblea Legislativa y asignado a la fracción de dicho instituto político.

“Yo laboré para la Asamblea Legislativa, mi contrato es con la Asamblea Legislativa, prestando mis servicio en calidad de profesional del derecho, se me designó a la fracción del FMLN, siendo empleado de la Asamblea Legislativa designado a esa fracción, se me retenía un porcentaje de mi salario, mínimo, que era una contribución que se daba al FMLN porque me habían designado a esa fracción”, dijo al respecto.

“Yo no he sido contratado por el FMLN, fui contratado por la Asamblea, no he sido empleado del FMLN ni he recibido dinero del FMLN. Donante o financista es la personas que de su patrimonio saca y llega; aquí vengo con esta cantidad para apoyar este proyecto”, enfatizó el funcionario al pedir el voto de confianza de la población.

Finalmente, Tobar Serrano, lamentó que el presidente de la República, Nayib Bukele, haya solicitado a la Asamblea Legislativa, que él no fuera electo para el cargo y calificó dicho acto como una intromisión en otro órgano del Estado.

“El comentario del señor presidente no era en más feliz, no es porque fuera yo, pudiera ser con cualquier otro candidato, pero había una clara intromisión a las facultades de la Asamblea Legislativa. El Salvador tiene un sistema republicano y el sistema republicano se sustenta con la separación de poderes y por eso están los tres poderes del Estado. Se debe respetar esa situación. Ningún órgano del Estado debe entrometerse en las funciones del otro”, expresó tajantemente el funcionario.

“Vamos a hacer un trabajo que dignifique el pueblo salvadoreño en la vigencia de los derechos humanos y que justifique esa decisión”, concluyó Tobar Serrano.