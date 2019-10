FOTOS | Tony Saca a tres años en la cárcel por corrupción

Hace tres años el expresidente Elías Antonio Saca fue capturado y encarcelado por delitos de corrupción. Primero estuvo en una bartolina policial. Luego fue enviado al Sector 9 del Penal La Esperanza. Ahí se encuentra. Encerrado. Cumpliendo una condena de 10 años tras haber confesado que robó dinero público.

Estos los momentos más importantes desde su captura:

1. LA CAPTURA. El expresidente Elías Antonio Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016 mientras celebraba la boda de su hijo Gerardo Saca. Estaba en un salón de fiestas de Antiguo Cuscatlán. Ahí llegó un grupo de policías con una orden para capturarlo a él y a otros de sus exfuncionarios que se encontraban en la ceremonia. Días después, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por los delitos de peculado y lavado de dinero.

2. AUDIENCIA INICIAL. Cuatro días después, el 3 de noviembre, el expresidente Saca enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. Fue la primera vez, desde su captura, que se le vio esposado. El exmandatario fue el primero en entrar a la sala de audiencias. Iba sereno, vestido con una camisa y un pantalón formal. El caso fue enviado a la fase de instrucción.

3. TRASLADO A MARIONA. Tres meses después de haber sido capturado, la Policía Nacional Civil (PNC) publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se observa a Antonio Saca con las manos amarradas, vestido de blanco; de su hombro cuelga una toalla del mismo color. Calza unas chancletas. A su lado están sus amigos, en las mismas condiciones, en el mismo lugar. Están en una bartolina policial de San Salvador, listos para ser llevados a una celda del Penal La Esperanza.

4. AUDIENCIA PRELIMINAR. El caso llegó a manos del Juez Cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, quien, a pesar de que el caso no tenía reserva legal, no permitió que la prensa ingresara a la audiencia preliminar. Finalmente, en mayo de 2018, el expresidente Saca fue enviado a juicio.

5. EL PROCESO ABREVIADO. Al inicio del juicio, Mario Huezo, uno de los fiscales del caso, detalló que la Fiscalía General de la República había negociado con los acusados y con los abogados de estos para realizar un proceso abreviado, es decir, que los imputados confesaran sus delitos a cambio de recibir menos años de cárcel. El fiscal aseguró que contaban con una declaración extrajudicial donde el expresidente Saca, y tres de sus exfuncionarios, reconocían haber cometido actos de corrupción. El acusador explicó el acuerdo. Detalló que la Fiscalía pediría una condena de 10 años de prisión para Antonio Saca y para su exsecretario Privado, Élmer Charlaix; y cinco años de cárcel para César Funes, exsecretario de la Juventud, y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Los abogados defensores aceptaron el acuerdo.

6. EXEMPLEADOS DE CASA PRESIDENCIAL. Con el expresidente Saca y sus exfuncionarios también fueron acusados Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera, tres exempleados de Casa Presidencial acusados de participar en la desviación de fondos públicos. Los abogados de estos denunciaron que la Fiscalía no estaba actuando en igualdad de condiciones. Alegaron que ellos también habían solicitado a la Fiscalía un proceso abreviado para sus defendidos, pero que hasta la fecha no habían recibido respuesta. Y pidieron, ante el juez, que se les tomaran en cuenta. Más tarde la Fiscalía aclaró en un comunicado que no habían aceptado la solicitud de estos abogados porque pretendían que se impusieran las penas más bajas. Al final, dos de ellos entraron al proceso abreviado y Pablo Gómez, quien no aceptó el acuerdo, fue condenado a 16 años de cárcel. Fue la condena más alta del caso.

7.SACA CONFIESA CORRUPCIÓN. En el tercer día del juicio, Elías Antonio Saca confesó que mientras fue presidente de El Salvador se robó varios millones de dólares para beneficio personal, de su familia y de sus amigos. Saca explicó el complejo mecanismo que utilizó para desviar el dinero público a cuentas personales. Detalló que, para ello, utilizó a testaferros entre los que estaban el expresentador televisivo, Jorge Hernández, y el contador Irving Pavel Tóchez. También brindó detalle de todos los inmuebles que adquirió con ese dinero.

8. LA CONDENA. Tras confesar sus delitos, el expresidente Saca fue condenado a 10 años de prisión: cinco por lavado de dinero y cinco por peculado.

9. PROCESO DE EXTINCIÓN. Durante el proceso judicial, el entonces jefe de la Unidad Financiera, Jorge Cortez, anunció que la Fiscalía recuperaría por lo menos $25 millones de los más de $300 millones que Saca se robó, según la acusación penal. En agosto del año pasado, fiscales iniciaron el proceso de extinción y llegaron a la mansión donde había el expresidente Saca, ubicada en la finca Linda Vista del Cantón El Carmen del volcán de San Salvador, la cual, según la Fiscalía, tiene un valor de 8 millones de dólares.