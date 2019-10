Fiscalía investiga 27 empresas relacionadas a Alba Petróleos

El fiscal general, Raúl Melara, aseguró la mañana de este martes que continúan investigando al consorcio empresarial Alba Petróleos, pero que aún es temprano para presentar una acusación en tribunales de justicia.

“Solo del grupo Alba estamos hablando de alrededor de 27 empresas que fueron allanadas en su momento y de las cuales se ha recolectado evidencia que se está procesando”, dijo Melara en la entrevista con Pencho y Aída.

No obstante, el fiscal general dijo que todavía no puede adelantar detalles sobre los involucrados y los delitos por los que se les acusará.

“Los procesos llevan su tiempo y no por correr nos podemos tropezar… sería irresponsable para decir que hay algo para presentar un caso. No podemos correr en un tema que no tenemos la evidencia necesaria”, indicó.

El pasado 31 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó las oficinas de Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas a presunto lavado de dinero.

La FGR también allanó la oficina de José Luis Merino, uno de los máximos dirigentes del FMLN, quien es investigado por los Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

En esa ocasión, un grupo de fiscales y policías llegó a la oficina central de Alba Petróleos, ubicada en el bulevar Orden de Malta de Santa Elena, municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad. German Arriaza, director Anticorrupción y contra la Impunidad de la FGR, explicó que la investigación comenzó por indicios de lavado de dinero. Se negó a explicar cuáles fueron esos indicios detectados. Tampoco dio a conocer si Estados Unidos facilitó información al país para iniciar el caso.

Arriaza tampoco quiso explicar los nombres de las personas que pueden ser imputadas por lavado de dinero. “En materia penal se investigan conductas…dependerá del desarrollo de la misma”, expresó.

En esa ocasión, la Fiscalía informó que allanó las empresas ALBA Petróleos, Gasohol, Centro de Investigaciones Científicas de ALBA Petróleos, Consultores Técnicos Empresariales, Energía Orgánica, Renova Energy, Transporte Velmont, Precocidos de El Salvador, Maya Grren Power, ALBA Alimentos, ALBA Gas, Asociación Instituto Schfik Jorge Hándal, Coordinadora y Asesora de Proyectos, DIAGRIN, ENEPASA, Fundación Albapetróleos, Gaubri Group, Inversiones Flolat, Inversiones Valiosas, Las Vistas, SAG, Termopuerto Limitada, Tu Financiera de RL, Fibras de El Salvador.

Días antes había trascendido que el Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con los Departamentos de Defensa y Justicia, había añadido a José Luis Merino en una lista de antiguos o actuales funcionarios del Triángulo Norte Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras), que están vinculados con actos de corrupción.

La información fue dada a conocer por el Departamento de Estado a través de documentos desclasificados.

En el informe compartido por el Departamento, se señala a Merino como un beneficiario de Alba Petróleos, una compañía asentada en El Salvador cuyas acciones pertenecen en un 60% a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por Estados Unidos en 2019.

De la misma forma se sostiene que Merino y su hermano, Ismael Merino Cabrera, movilizaron $400 millones por medio de compañías fachada hacia cuentas off-shore en Panamá. Además se cuestiona que nunca haya sido procesado judicialmente y que goce de inmunidad como viceministro.