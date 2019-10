Empleadas de Mister Donut en vigilia: el gobierno no nos ha ofrecido nada

Con oraciones y testimonios. Así comenzó la vigilia que empleadas del Mister Donut realizaron la noche del martes en el centro comercial La Campana de San Salvador.

Muchas de ellas se quedaron sin empleo debido al cierre de algunos restaurantes que el gobierno de Nayib Bukele realizó en días anteriores.

Las mujeres hicieron una cadena de oración, cantaron alabanzas y relataron las dificultades que han enfrentado a causa de haber perdido sus empleos.

Algunas de las mujeres dijeron estar embarazadas. Otras aseguraron ser madres solteras. No solo eso. Entre las presentes había mujeres con discapacidad que también se quedaron sin empleo.

Una de las cosas que criticaron fue la ausencia de la primera Dama, Gabriela de Bukele, quien, según ellas, no se les ha acercado para ofrecerles alguna ayuda.

El pasado 1 de octubre empleados del Ministerio de Trabajo cerraron dos restaurantes de la cadena Mister Donut. El jueves 3 cerraron otro. El pasado sábado cerraron uno más. En total suman cuatro restaurantes cerrados.

La cadena de restaurantes detalló que tiene 952 empleados. De ellos, 800 son mujeres, muchas son madres solteras.

Hasta el momento, con el cierre de los restaurantes, alrededor de 100 mujeres se han quedado sin trabajo. Eso violenta los derechos laborales y las leyes que protegen a la mujer.

Nayib Bukele y su ministro de trabajo, Rolando Castro, han asegurado que crearán un programa de reubicación laboral para las personas que se han quedado sin trabajo.

Sin embargo, de momento, no han dado mayores detalles. No han dicho, por ejemplo, cómo lo van a financiar o con qué empresas harán alianzas para generar nuevos empleos. Nada. No han detallado nada.

De hecho, las empleadas del Mister Donut que se concentraron en La Campana aseguraron que de momento nadie del Gobierno se les ha acercado para ofrecerles un nuevo empleo.