Capturan a René Figueroa por lavado de dinero

René Mario Figueroa Figueroa, exministro de Seguridad en la presidencia de Elías Antonio Saca, fue capturado esta tarde, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

El exfuncionario es acusado de lavado de dinero y activos. Hasta el momento se desconoce dónde está detenido.

Raúl Melara, fiscal general, tuiteó: “La lucha contra la corrupción continúa… y vamos por más”.

El 18 de julio la Fiscalía demandó por presunto enriquecimiento ilícito a Figueroa y a su esposa Cecilia Coronado Alvarenga de Figueroa. La demanda fue presentada en la Cámara de Segunda Instancia de Santa Tecla.

Los investigadores encontraron 18 hallazgos de irregularidades en su patrimonio y en el de su familia: depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito, compras de vehículos e inmuebles con dinero cuyo origen es desconocido.

Las irregularidades sumaron 1 millón 28 mil 974 dólares de los cuales 871 mil dólares fueron atribuidos a Figueroa y 157 mil 333 a su esposa.

El 9 de abril de 2019 los 15 magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron mandarlo a juicio civil porque fue incapaz de justificar el crecimiento de su patrimonio. En declaraciones a la prensa nacional uno de los magistrados dijo: “Sobre algunas cosas no refutó y no presentó pruebas, solo dio simples explicaciones. Eso hizo que no se justificaran las irregularidades”.

El exfuncionario de la presidencia Saca no pudo justificar el origen de 300 mil dólares que fueron encontrados en su patrimonio. Ese incremento se registró entre 2004 y 2009, mientras se desempeñó en el Estado.

A finales de mayo de 2018 inició la etapa de instrucción contra Saca por el desvío de 250 millones de dólares del Estado. En los primeros días de ese proceso la Fiscalía dio a conocer que estaba investigando una transacción: Figueroa y el expresidente, en el año 2008, se repartieron a partes iguales 450 mil dólares de las utilidades de Radio Difusión de El Salvador.

En el juicio Radio Difusión de El Salvador fue clasificada como una de las sociedades con las que Saca lavó dinero.

En la actualidad Figueroa funge como supra director de Radio 102nueve. Ahí tiene su oficina.

El 25 de mayo de 2018 Figueroa dijo a La Prensa Gráfica que él era una especie de “accionista empleado” y que el dinero que recibía era de su salario que, según le decían, eran ganancias de las ventas. Aseguró, además, que después de salir del gobierno él y Saca compraron un préstamo por 800 mil dólares para comprar Radio 102nueve.

Figueroa y Saca son viejos amigos y socios: en 1994 fundaron la sociedad Radio Difusión de El Salvador S.A. de C.V.

A inicios de los noventa, Figueroa ya era una figura importante en ARENA: presidía la juventud de ese partido. Saca, por el contrario, se había destacado en la locución radial y en la programación de música.

En 1994 Figueroa obtuvo una frecuencia de radio decidió entrar al negocio radial y se unió a las iniciativas de Saca. Fundaron Radio Difusión de El Salvador. Cada uno aportó la cantidad de 1,142.86 dólares; es decir, la sociedad comenzó con un capital de $2,285.71.

Doce años después, en 2002, ambos volvieron a invertir: cada uno invirtió un capital de 11,428.57 dólares. En 2010 aportaron más dinero: Saca puso 11,500 dólares y Figueroa una cantidad similar. La Junta de Accionista quedó conformada familiarmente: Saca, director presidente, y René Figueroa, director vicepresidente. Además, las esposas de ambos también serían protagonistas en esa empresa: Ana Ligia de Saca, por ejemplo, fue nombrada director Secretario.

Cuando Saca lanzó su candidatura presidencial, en 2003, los papeles cambiaron. Delegó a su cuñado, Oscar Edgardo Mixco de Sol, como director presidente. René Figueroa dejó en su lugar a su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa. Esos cargos se mantuvieron hasta que Saca y Figueroa salieron del gobierno. Fue entonces que Figueroa volvió a sustituir a su esposa y Saca retomó su papel como presidente.