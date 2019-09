VIDEO |Taxistas amedrentan a conductor de Uber en San Miguel

Un grupo de taxistas ubicados en el centro comercial Metrocentro de la ciudad de San Miguel obstaculizaron el paso y amenazaron a un conductor de la plataforma Uber que realizaba un viaje en el referido centro comercial, según una denuncia ciudadana.

Según información difundida en redes sociales, un joven contrató los servicios de un conductor de Uber en San Miguel. El conductor se identificó con su cliente y un grupo de taxistas observaron lo ocurrido. Estos se organizaron y evitaron que el Uber saliera con facilidad.

“Querían agarrar al chavo (Uber) que me estaba haciendo un viaje solo porque no me subí en sus taxis”, indicó el supuesto cliente. Y agregó “hasta se nos cruzó uno para detenernos”.

En el video se observa el taxi placas A63729, bloqueando el paso y un grupo de tres taxistas, uniformados, amedrentado al supuesto conductor.