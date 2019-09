Mujer muere adentro de carro estacionado en gasolinera en la Escalón

El cuerpo de una mujer fue encontrado en el interior de un carro negro estacionado en una gasolinera ubicada sobre el Paseo General Escalón, en San Salvador, frente a un centro comercial.

Sara Abigail Minero Mendoza había sido reportada como desaparecida desde ayer. Se supone que llevaba más de 24 horas en estado de ebriedad.

El vehículo estaba en el lugar desde primeras horas de la mañana. Es un Nissan Sentra color negro. La puerta trasera izquierda estaba entreabierta.

La mujer, aparentemente mayor de 35 años de edad, se encontraba recostada en el asiento del conductor. No hay signos de violencia. Se presume que pudo morir envenenada o de un infarto.

Según versiones no confirmadas de empleados de la gasolinera, la mujer llegó este domingo en la madrugada, estacionó el vehículo y se quedó adentro. Si esto fuera cierto, no se sabe porqué no dieron aviso a la Policía. Además, en esa gasolinera frecuentemente se observan vehículos policiales.

La gasolinera es la Puma que está ubicada frente a un costado del centro comercial Galerías.