Lago de Coatepeque tiene altas concentraciones de residuos fecales

Las malas prácticas sanitarias de algunos negocios y familias residentes en las orillas del Lago de Coatepeque han provocado que la contaminación supere los parámetros normales, según lo expresó este jueves, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga.

Durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), el funcionario dijo que hay zonas del Lago de Coatepeque que concentra altos residuos fecales; principalmente, al norte de dicho manantial ubicado en los municipios de El Congo, Santa Ana e Izalco, este último correspondiente al departamento de Sonsonate.

“Hay sectores, principalmente el sector de La Bendición, en el Lago de Coatepeque de la zona norte este, que tienen hasta 35 veces por arriba de los parámetros aceptables con residuos fecales. Es un tema bastante serio”, expresó el ministro.

El titular de Medio Ambiente aclaró que la contaminación por heces humanas no abarca todo el lago, por lo que recomendó el centro del lago como un lugar ideal para bañarse.

“Hemos hecho sondeos en varias zonas, pero hay zonas que hay menos, obviamente, pero es importante que la población tome conciencia”, reiteró López Larreynaga.

Sin embargo, el ministro fue claro en detallar que él no se bañaría en la zonas más contaminadas del lago. “Yo no me bañara ahí”, enfatizó.

El ministro dijo que frecuentemente hacen monitoreos del agua para medir la concentración de metales pesados; sin embargo, la contaminación radica en la extracción excesiva de agua, construcción de letrinas muy cerca de la orilla del lago, uso irresponsable de desechos por parte de algunos restaurantes.

Finalmente, López Larreunaga, aseguró que son 8,000 familias que residen en la zona, por lo que es necesario organizar la recolección de basura en el lago, brindar educación ambiental, no lanzar plástico a dicha fuente hídrica y controlar el uso de agroquímicos.