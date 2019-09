GATORADE apoya la sexta carrera ultra Comasagua (UTCOM)

GATORADE El Salvador junto a Trail Runners El Salvador, The North Face y la Alcaldía de Comasagua, lanzaron la “ULTRA TRAIL COMASAGUA (UTCOM) 2019”; una carrera de montaña que se realizará el próximo 29 de septiembre a partir de las 4:30 a.m.

La aventura y la responsabilidad medioambiental serán los valores que distinguen este nuevo recorrido que reunirá nuevamente a cientos de atletas nacionales e internacionales. La carrera pone en la mira la importancia de cuidar y mantener limpias nuestras montañas, así como también apoyar a la niñez del municipio en su etapa pre-escolar de aprendizaje.

Parte de los fondos recaudados en esta competencia servirán para apoyar directamente a los Centros de Atención Integral para la Primera Infancia (CAIPI) de Comasagua, y adquirir equipo y materiales didácticos de aprendizaje en niños de recursos limitados.

” Gatorade es una marca líder en hidratación y nutrición deportiva, sobre todo en actividades de alto rendimiento, apoyando a los atletas que dan lo máximo en cada competencia y dentro de los circuitos que comprende el trayecto en esta emocionante aventura del ULTRA TRAIL COMSAGUA” explico Orquídea Cáceres Jefe de Marca GATORADE El Salvador.

En el evento se espera la participación de 500 corredores, quienes pueden elegir entre cinco circuitos de distancia en los senderos rurales que se han preparado, las distancias se han clasificado así: 11 kms, 20 kms, 33 kms, 50 kms y 70 kms.

Este año, el evento ofrecerá una experiencia única: variedad de climas, paisajes, ríos y cascadas, flora y fauna, recorridos por cultivos como el café, maíz y bálsamo. Uno de los retos más esperados de UTCOM es conquistar el emblemático Peñón de Comasagua, una piedra imponente que ofrece una vista espectacular hacia el Océano Pacífico.

Las inscripciones ya están a la venta en los establecimientos de: Tienda The North Face La Gran Vía, Kiosko de Smart Ticket en C.C. Galerías, y Gravity Bike and More (Santa Ana) y ahora también en línea en: www.smartticket.com.sv, pensando en aquellas personas extranjeras o simplemente para los que prefieren hacerlo desde la comodidad de su casa o unidades móviles.