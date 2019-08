Presentan libro que propone educación liberadora

La Universidad Modular Abierta (UMA) presentó este viernes el libro Educación liberadora: nuevas miradas para la educación alternativa, escrito por Judith Mendoza de Díaz, rectora de referida universidad y especialista en Educación.

“La educación tiene que evolucionar a la altura de los cambios tecnológicos correspondientes. Bajo esa premisa es que nosotros estamos demostrando, en este libro, los cambios que deben darse en todos los agentes de la educación: maestros, estudiantes, padres de familia e instituciones, porque las instituciones tienen que evolucionar”, detalló la autora.

El libro, según Mendoza, es una investigación y comparte sus experiencias con docentes, organismos rectores de la educación, padres de familia y en especial con los estudiantes.

“Tenemos que entrarle a las necesidades reales de los estudiantes, al desarrollo de aptitudes, al desarrollo de trabajar en equipo, a que las cosas no pueden estar en la competencia, la individualidad, sino que tenemos que trabajar como sociedad, y lo único que puede transformar esta sociedad es la educación”.

La autora señaló que es importante capacitar a los docentes para implementar nuevos métodos de enseñanza, los cuales, a su criterio, deben ser más atractivos.

“Lo que vamos a enseñar tiene que ser algo moderno, algo que sirva, que dé sentido a las personas. Porque cuando usted da clases y brinda algún conocimiento que no hace sentido o no se entiende, eso no interesa. Las personas lo borran del disco duro. Por eso creo que la educación tiene que cambiar”.

La autora detalló que tardó cinco años para investigar y escribir el libro. “En el libro digo que aquí no estamos orientados a enseñar, la enseñanza ya pasó en su tiempo, ahora vamos a hablar de los aprendizajes porque es lo que tiene más permanencia”.