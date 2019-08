Llegan a La Curacao y Ópticas La Curacao los descuentos radiactivos

La Curacao llega nuevamente con el Hot Weekend que año con año trae a sus cliente para brindarles ofertas y promociones increíbles en todos sus productos, desde juegos de sala, comedores, sillones reclinable, refrigeradora, lavadoras, cocinas, pantallas, computadoras portátiles, tabletas, pequeños electrodomésticos como microondas, planchas, licuadoras, cafeteras y mucho más, con 60 días para empezar a pagar y cero prima y además descuentos increíbles y 60 meses plazo en motos.

Sólo por 3 días, 16,17 y 18 de agosto, en las 38 sucursales de La Curacao, lacuracaonline.com y las 15 sucursales de ópticas La Curacao.

“Para nuestros clientes siempre buscamos lo mejor, por supuesto pensando en su bolsillo, y en este Hot Weekend podrán encontrar todos nuestros productos con precios increíbles, con facilidades de crédito, para que nadie se quede sin aprovechar este fin de semana con los precios más ardientes”. Comentó Brenda de Hernández, gerente de cadena La Curacao.

Además este Hot Weekend le trae a todos calidad total para ver las ofertas radioactivas también en ópticas La Curacao, hasta con un 60% de descuento en aros oftálmicos y hasta 40% en lentes de sol; siempre con la opción de llevarse sus aros y lentes con opticredit con hasta 18 meses y con 60 días para empezar a pagar.

“En Hot Weekend traemos estos increíbles descuentos, como siempre pensando en ayudar a nuestros clientes a cuidar su economía, al adquirir nuestros aros de las mejores marcas, o si lo prefieren gafas de sol también de marcas reconocidas a nivel mundial, sin dejar a un lado su salud visual y la de su familia”. Comentó lic. Verónica Guzmán, gerente de cadena .

Los descuentos estarán presentes en TODOS sus productos, por lo que invitamos a nuestros clientes a que no dejen de visitar cualquiera de las 38 sucursales de La Curacao y las 15 de ópticas, a nivel nacional, que estarán disponibles en horarios de atención especial; viernes y sábado de 9 am a 9 pm y domingo de 9 am a 7 pm, para atender y ayudar a todos nuestros clientes a llevarse todo lo que necesite para su hogar.

Además en este Hot Weekend puede visitar nuestra página lacuracaonline.com, la tienda en línea que contará con los mismos descuentos que nuestras sucursales con su web weekend. Deben recordar que La Curacao online tiene a su disposición las 24 horas, los 365 días del año, ingrese y compre seguro, fácil y rápido.

Recordarles también a los clientes que recibieron su Hot Check que pueden acercarse a hacer efectivo su crédito pre aprobado desde ya y llevarse todo lo que quieran al instante.

En La Curacao encuentran solo lo mejor, los precios más bajos, las mejores promociones y productos de calidad con el respaldo y garantía de sus marcas y asi mismo, ofrece a sus clientes hasta 36 meses para pagar, también con letra corrida y siempre con los mejores planes de crédito al alcance de todos, lo único que deben hacer para llevarse cualquier producto al crédito es presentar DUI, comprobante de ingreso y un recibo e luz o agua , y así de facilito se llevan lo que deseen.

Para más información de promociones y ofertas, también pueden visitar las redes sociales de esta cadena en instagram: @lacuracaoelsalvador, facebook: La Curacao El Salvador, twitter: @lacuracaoES o Youtube: La Curacao El Salvador