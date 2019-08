Joven acusa en redes sociales de mentiroso a Nayib Bukele

El video de un joven que acusa de mentiroso al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa se ha hecho viral en las redes sociales.

El joven muestra un video en el que el vicepresidente asegura que la CICIES (comisión contra la corrupción y la impunidad de El Salvador) será una realidad en los próximos días porque el presidente Bukele cumple sus promesas. “El presidente tiene un compromiso con el país y es una persona que cumple sus promesas”, dice Ulloa.

“La mentira mancha los labios de quien la pronuncia, reza un viejo adagio. Vamos a escuchar unas de ellas”, señala el joven en el video publicado en la cuenta de Twitter El Salvador Sin Censura. Luego hace una lista de supuestas promesas incumplidas por el mandatario.

Por ejemplo, recuerda que Bukele ofreció veinte obras por día, pero que, a lo que lleva en la silla presidencial, no ha cumplido la promesa.

“Prometió en sus primeros 22 días que se iba a sentar con el gremio de los maestros. Pero no lo ha hecho. Y no solo no les ha cumplido sino que vetó una ley que les favorecía a ese grupo de personas que se podían acoger a un decreto o a una ley de retiro voluntario. El presidente no quiso. No estuvo de acuerdo. Les mintió a los maestros”, manifiesta.

Después dice que Bukele también le ha incumplido a los estudiantes universitarios, pues, según el joven, el mandatario se comprometió a marchar con ellos.

“Hace poco los estudiantes universitarios tuvieron una marcha y no solo no dijo nada, sino que no se unió a ellos. Prometió que no iba a llenar su gabinete de nepotismo, que no iba hacer como gobiernos anteriores, y no ha cumplido, sino que, al contrario, mintió”.

Pero el joven no termina ahí. Luego continúa recordando otras promesas que, a su criterio, el presidente ha incumplido. “Dijo que no iba a ser como gobiernos anteriores con la cherocracia, como decían por ahí, y su gabinete está lleno de cheros, amigos de amigos, amigos de los familiares, etcétera. Hizo exactamente todo lo que no iba hacer”.

“El señor Félix miente, porque ni usted ni Bukele, que son las dos cabezas visibles, o al menos los más altos del gobierno, no han declarado el patrimonio. Entonces, no están dando un buen ejemplo. Ustedes están mintiendo”, concluye.