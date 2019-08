Iglesia católica recalca que el matrimonio es entre un hombre y una mujer

Ante la reciente aceptación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de dos demandas de inconstitucionalidad que favorecerían el matrimonio gay en El Salvador, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, recalcó que la entidad religiosa que representa protege la familia conformada por un hombre y una mujer.

El jerarca católico afirmó que les interesa “estar contra nadie” y respetan las libertades de las personas, pero por el bien común es mejor proteger la familia tradicionalmente constituida.

“Que se nos diga que una familia puede ser entre un matrimonio entre una persona y un animal, una gallina, un pato , y que se pueda decir que eso sea familia, no estamos de acuerdo. No es ese el planteamiento, es entre dos seres humanos del mismo sexo, no estamos de acuerdo. La iglesia no lo ve así. La iglesia ve el matrimonio y la familia entre un hombre y una mujer tal cuales se reconocen”, dijo el religioso durante la conferencia dominical.

Las demandas de inconstitucionalidad están dirigidas al artículo 90 del Código de Familia, el cual establece que el matrimonio es entre una mujer y el hombre, mismo que impide las uniones de personas del mismo sexo.

“La iglesia está en favor de la familia, lo que no significa que no respetemos a la persona, respetamos y cada quien es libre para hacer sociedades, juntarse, hacer una vida común, etcétera, eso es su libre determinación, pero que en el Código quede que la familia es de esta manera, no es verdad, tristemente eso no es verdadero. Entonces, derogar el artículo me parece incorrecto”, insistió Monseñor Escobar Alas.

El representante de la iglesia católica dijo que este tema se debe analizar; sin embargo, se mantienen en la postura de respetar la familia establecida por Dios.

En otro tema, el jerarca católico dijo que la población se siente satisfecha con la reducción de homicidios tras el plan de seguridad implementado por el gobierno.

“Lo que yo he escuchado de las personas es que están bien contentas, están satisfechas, ojalá fueran más, que están contentas, porque el pueblo está cansado, sumamente cansado de tanta violencia, no se quiere más; entonces, qué bueno que ahora hay una disminución y que las cosas van en esta dirección”, expresó al respecto Escobar Alas.

Finalmente, el arzobispo capitalino, añadió una postura a favor de la creación de una CICIES en El Salvador para combatir la corrupción; sin embargo, advirtió que no se debe copiar modelos de otros países.

“Nosotros estamos siempre a favor de la justicia y la verdad, y en un país como este y los demás de nuestra región, no lo decimos nosotros, es una evidencia, un grito de corrupción generalizada, entonces, lo que se haga en favor de la justicia y en contra de la corrupción, en hora buena”, concluyó.