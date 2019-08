Funes reta a Nayib Bukele y le dice que lo ha “derrotado”

El expresidente Mauricio Funes aseguró en sus redes sociales que ha “derrotado” al presidente Nayib Bukele por haber incumplido la promesa de extraditado en los primeros 100 de su gobierno.

“Telegrama a Nayib: Lamento haberte frustrado tu ofrecimiento de lograr mi extradición en los primeros 100 días de tu gobierno. Eso te pasa por hacer ofrecimientos sin tener noción del alcance de tu poder y de que te estás enfrentando a alguien que te supera en experiencia política”, escribió Funes en su cuenta de Twitter el pasado 31 de julio.

Ese mismo día, en conferencia de prensa, Bukele dijo que Funes había pasado de ser un perseguido político a “un vil delincuente”. Esto luego que periódicos nicaragüenses informaran que el gobierno de Daniel Ortega le había concedido la nacionalidad de ese país.

Funes no se quedó callado. Tras las declaraciones de Bukele, publicó una decena de tuit atacando a Nayib Bukele: “De un ex Presidente a un Presidente: Se ha burlado del pueblo, nada de lo que prometió está cumpliendo, en lugar de combatir la pobreza ha optado por desmontar los programas sociales, se ha aliado con la derecha oligárquica para golpear más la economía de los pobres”, escribió.

“Acaso Nayib no se ha dado cuenta de que con sus acciones y declaraciones ahora como Presidente no pasa de ser un vil farsante neoliberal, evasor de impuestos. Se olvidó de perseguir a los empresarios evasores? Se olvidó de emprender acciones para acabar con el neoliberalismo?”, agregó.

Eso no fue todo. Con un tono molesto, Funes señaló a Bukele de ser “insensible al problema de nuestros migrantes” porque no era capaz de criticar al gobierno de Trump. “Ha optado por ser un Presidente plegado a los intereses intervencionistas de EEUU en la región, su política exterior es una vergüenza, no pasa de ser una burbuja publicitaria”.

El pasado miércoles, periódicos nicaragüenses informaron que Mauricio Funes había sido nacionalizado por el gobierno de Daniel Ortega. La Constitución de Nicaragua establece que ningún ciudadano de ese país puede ser extraditado.

Ese mismo día, en la conferencia que Bukele dio a los medios, dijo que Funes había cometido un “grave error” al adquirir la nacionalidad nicaragüense.

“Al convertirse nicaragüense, ya no puede pedir asilo político en el país de él (Nicaragua), porque uno no puede pedir asilo político del país donde uno vive, por lo tanto, desaparece su asilo político y él simplemente es un criminal”, dijo.

Bukele siguió hablando de Funes durante varios minutos: “A mí me daría vergüenza ir a nacionalizarme nicaragüense por huir de la justicia salvadoreña… A parte de haber defraudado la confianza de los salvadoreños, incluyendo la mía, que me arrepiento de haber votado por él, porque es una basura, cometió un grave error, porque él siempre había dicho, había argumentado, era su único argumento, que era un perseguido político… y nunca se defendió, nunca acudió a los tribunales donde tiene cinco órdenes de captura”.

La nueva nacionalidad de Funes

La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua no solo nacionalizó al expresidente Mauricio Funes, sino también a su pareja Ada Mitchell Guzmán y a sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Caña.

La naturalización fue publicada en el Diario Oficial de Nicaragua. Con dicho acto, Funes pretende evadir el pedido de extradición que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió meses atrás a su contraparte nicaragüense, para que responda en El Salvador por al menos cinco casos que abarcan delitos como lavado de dinero, evasión fiscal, sobornos y otros actos de corrupción.

El mismo Funes confirmó en su cuenta de Twitter el beneficio que le otorgó el gobierno de Nicaragua: “Con esto de la extradición cada día es más notorio que hasta Nayib se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años la extradición será posible. La extradición está prohibida por la Constitución”, señaló.

En su tweet, Funes invocó el artículo 43 de la Constitución nicaragüense que sostiene: “Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”. Recientemente, Funes publicó una fotografía en la conmemoración del 40 aniversario de la revolución que llevó a Daniel Ortega al poder en Nicaragua y resaltó los que consideró como “beneficios” de dicho acontecimiento, pese a los múltiples cuestionamientos internacionales que actualmente enfrenta el régimen orteguista.

Antes de tomar posesión de su cargo, Nayib Bukele aseguró que traería de regreso a El Salvador a Funes para que enfrente la justicia salvadoreña, antes que cumpliera 100 días como jefe de Estado.

El pasado viernes, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro explicó en un video publicado en su periódico El Confidencial que la nacionalización de Mauricio Funes como nicaragüense era un acto más de los arreglos oscuros que hace la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

Chamorro, actualmente asilado en Costa Rica, criticó el “lujo de cinismo” de Funes que se jactó de la gracia mafiosa que le otorgó Ortega. “Estamos ante un acto vergonzoso que revela la naturaleza mafiosa del régimen Ortega-Murillo, una exhibición descarada de la corrupción”, dijo.

Luego agregó: “Ortega está proclamando que la nacionalidad es un negocio lucrativo que se hace en secreto, como una transacción entre mafiosos, en este caso para proteger a Funes cuyo único mérito para ser nacionalizado nicaragüense es el robo, el despilfarro de los fondos públicos de El Salvador”.

La guarida de Funes

En agosto de 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo información que el círculo del expresidente Mauricio Funes estaba haciendo movimientos bancarios.

El exmandatario, por su parte, ya se encontraba tramitando asilo en Nicaragua. No solo para él, sino también para su familia. En un inicio lo negó. Aseguró que se encontraba en ese país por cuestiones de trabajo.

No obstante, días después, la información que había recibido la Fiscalía resultó cierta: el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político a Funes y a su familia.

El expresidente esgrimió que en El Salvador corría peligro su vida porque estaba siendo perseguido por la derecha y por la Fiscalía.

Fue en ese momento que el fiscal Douglas Meléndez, aún sin tener mayores indicios, ordenó que se allanara las propiedades del expresidente Funes y varios de sus amigos más cercanos.

El pasado mes de abril, el gobierno de Nicaragua respondió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador que el expresidente Mauricio Funes goza de asilo político.

Un mes después, en mayo, el periódico El Confidencial informó que Mauricio Funes es empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense y que gana $2,740 mensuales.

En los documentos que el periódico tuvo acceso no se especifica las labores que realiza el expresidente y, además, hay una dirección de su vivienda imprecisa: se dice que vive en “I etapa 2 cuadras 1 1/2 cuadra norte casa N°1”. Él, sin embargo, vive en el Reparto Las Colinas.

Un largo historial delincuencial

Mauricio Funes se encuentra prófugo de la justicia desde hace un año. En El Salvador acumula al menos cinco procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción.

El pasado 3 de abril, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública.

La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.

La Fiscalía empezó a ver irregularidades en los movimientos bancarios de Funes cuando detectó la emisión de varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia de los fondos de la misma.

Con esa acusación, Funes sumó la quinta orden de captura por delitos de corrupción.

Además de ese caso, Funes encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.

La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.

Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.

Por si fuera poco, la Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acarrearle en un futuro una sexta orden de captura en su contra.

Entre los cómplices de Mauricio Funes está su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, conocida como Michy, quien es acusada por lavado de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía, Ada Guzmán administraba un spa ubicado en la colonia Maquilishuat, en San Salvador, el cual fue creado con dinero que la empresa Astaldi (encargada de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral).

En sus fechorías, Mauricio Funes también arrastró a dos de sus exesposas: Regina Cañas y Vanda Pignato. La primera de ellas, conocida como la Tía Bubu, es acusada por lavado de dinero. Su caso comenzó cuando la Cámara Segunda de lo Civil ordenó, en febrero de 2016, juicio para Diego Funes Cañas por el delito de enriquecimiento ilícito, sus padres Mauricio Funes y Regina Cañas comenzaron a moverse para resolver la situación jurídica de su hijo.

El plan fue simular un préstamo para justificar el dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) le había encontrado a Funes Cañas en dos cuentas bancarias. El monto ascendía $118,600. Ese dinero había servido para comprar automóviles. Pero esos montos no se ajustaban a las declaraciones de renta que el hijo del expresidente había realizado en el Ministerio de Hacienda.

Vanda Pignato, quien fue la primera Dama de la República en el gobierno de Funes, también ha sido acusada de lavar $165,000 mediante depósitos a cuentas bancarias, que fueron utilizados para el pago de préstamos y tarjetas de crédito, así como para la compra de un vehículo de lujo con dinero en efectivo.

Pignato también es procesada, en libertad, por el delito de simulación de delito. Según la Fiscalía, la ex primera Dama trató de convencer a la Fiscalía de que alguien había falsificado su firma en la compraventa de un vehículo que pertenecía a Miguel Menéndez Macafé.

Otros de sus cómplices

Además, entre los acusados están dos de sus hijos: Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco. Ambos son requeridos por el delito de casos especiales de lavado de dinero.

No solo ellos. En las miles de páginas que la Fiscalía ha presentado en los tribunales también aparecen los nombres de varios de sus amigos más cercanos y funcionarios de confianza, como los hermanos Carlos Cáceres y Gerardo Cáceres.

También Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, un exempresario vinculado a beneficios de café y agencias de seguridad. Saltó al escenario público en los albores de la campaña presidencial para las elecciones 2009, cuando conoció al otrora periodista Mauricio Funes, quien había sido designado por el FMLN para finalmente arrebatarle la presidencia del país a ARENA.

El empresario dijo que fue atraído por la “ideología” de Funes y decidió ser el primer empresario prominente que públicamente le endosó su apoyo.

Mecafé sentó las bases para crear el grupo de apoyo “Los Amigos de Mauricio”, compuesto por otros empresarios e intelectuales de ambos bandos del espectro político local.

Funes ganó la presidencia por estrecho margen y la relación que el nuevo presidente tenía con Mecafé empezó a despertar suspicacias. El empresario fue nombrado como presidente del recién renombrado Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Publicaciones periodísticas dieron cuenta de supuestos beneficios que Mecafé estaba recibiendo de su relación con el presidente Funes, como contratos en servicios de seguridad y otros, de los cuales habría recibido utilidades por $14 millones, según estimaciones de la Fiscalía.

En octubre de 2011, Mecafé renunció a la presidencia de CIFCO. No fue hasta dos años después que Funes dejara la presidencia, en el año 2016, cuando salieron a la luz anomalías, como el hallazgo de dos empresas offshore domiciliadas en Panamá a través del bufete Mossack-Fonseca, vinculado a la masiva filtración de sociedades offshore conocido como “Panamá Papers”.

Por ejemplo, en el caso de El Chaparral Mecafé recibió, en dos sociedades de su propiedad (Headford Business y Rayne Service), la millonaria dádiva que posteriormente fue transferida a El Salvador. El Banco Hipotecario también permitió que el FPB Bank de Panamá transfiriera dinero de un préstamo que vendió a Latin America Spa, otra de las empresas fantasmas ocupadas para el lavado de dinero que crearon, a través de testaferros, el expresidente y su actual cónyuge, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.

El préstamo que el FPB Bank de Panamá vendió a Funes comenzó a ser transferido el 13 de abril de 2013. También sirvió para intentar justificar los movimientos millonarios de dinero.

En este caso los imputados son Funes, Mecafé, Guzmán Sigüenza, Leopoldo Samour, expresidente de CEL; Mario Pieragostini, representante de Astaldi; y José Quinteros, excontador de Astaldi.