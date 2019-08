Disfruta del Dona Wars que trae Mister Donut durante todo septiembre

Este año el mundo de las donas se encontraba en peligro, Dark John pretendía derrotar a Chocowalker para que Mister Donut no tuviera 2×1; sin embargo, Chocowalker se armó de valentía enfrentando a Dark John y ha salvado la promoción de este 2019.

Los salvadoreños podrán disfrutar del 1 al 30 de septiembre la deliciosa promoción del 2×1 en todos los sabores . Tradicionales, rellenas de crema pastelera y ahora con la sorpresa que también contará con rellenos premium que consisten en: avellana, moca, limón y dulce de leche.

Esta promoción es perfecta para compartir en la oficina, con los amigos, del colegio, universidad, vecinos, en grupos y eventos sociales.

Mister Donut cuenta con 35 sucursales a nivel nacional. Ofrece el servicio 24 horas en restaurantes Platillo, San Miguelito, Héroes, San Luis II, Santa Ana, Sonsonate y Campana. Además, para este mes de septiembre se suma el fomato 24/7 Santa Elena y Soyapango.

Asimismo, la promoción del 2×1 podrá ser disfrutada a través de la aplicación de HUGO. No habrá consumo mínimo para disfrutar de este beneficio. Está disponible en la zona metropolitana de San Salvador, Santa Tecla, Lourdes, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate.

Los horarios de servicio de Mister Donut en HUGO Appson: lunes y domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.; martes a jueves de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.; viernes y sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m.

Además, los puntos expres no faltarán. Este año, adicional a Fuentes Beethoven y Santa Rosa, se suman a la lista el redondel de La Chulona, Masferrer y Salvador del Mundo. En horarios de atención de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. o hasta agotar existencias.