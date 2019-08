Banco Promerica denunciado por posible delito de lavado de dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió un aviso en contra del Banco Promerica por los presuntos delitos de lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento en perjuicio del orden socioeconómico.

El aviso fue presentado el pasado 9 de agosto por el abogado Víctor Andrés González Guzmán. En el escrito pide que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía individualice a las personas responsables de los delitos.

Algunas de las referencias que el abogado cita son noticias publicadas en los periódicos Diario 1 y El Independiente. La primera se titula Más irregularidades de Fiscalía en caso «Corruptela» involucran a Douglas Meléndez y Jorge Cortez (https://www.elindependiente.sv/2019/08/05/mas-irregularidades-de-fiscalia-en-caso-corruptela-involucran-a-douglas-melendez-y-jorge-cortez/) y la segunda Las posibles violaciones a la Ley del Banco Promerica en caso lavado dinero de Ex Fiscal Martínez (http://diario1.com/nacionales/2016/09/las-posibles-violaciones-a-la-ley-del-banco-promerica-en-caso-lavado-dinero-de-ex-fiscal-martinez/). También cita el expediente fiscal del caso Corruptela, en el que los principales acusados son el exempresario Enrique Rais y el exfiscal general Luis Martínez.

El jurista señala que el caso Corruptela comienza recriminando acciones del Banco Promerica: “Dicho expediente nació de una denuncia de la Superintendencia del Sistema Financiero en contra del Banco Promerica. Sin embargo, sin explicaciones de ninguna autoridad respectiva, casi por arte de magia, la denuncia desaparece. Jorge Cortez (exjefe de la unidad Financiera de la FGR) no hizo ninguna imputación en contra del Banco Promerica en aquel entonces”.

El abogado continúa explicando que, en aquel entonces, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría en contra del Banco Promerica en el que señalaban graves irregularidades como la falta de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También de no tener controles de riesgo por transferencias por remesas familiares, no poseer la lista de países no cooperantes y no realizar análisis de datos de transferencias.

“La Superintendencia del Sistema Financiero también detectó que el Banco Promerica mantenía desactivado el sistema monitor de alerta de transferencias mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la Unidad de Investigación Financiera”, dice el escrito.

El abogado termina destacando los posibles delitos que, a su criterio, la Fiscalía debe de investigar partiendo de la misma información que fiscales obtuvieron en 2016.

El origen de todo

Banco Promerica de El Salvador habría incurrido en posibles violaciones a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos al haber aceptado depósitos millonarios sin ser verificada la procedencia lícita de esos dineros.

El 22 de agosto del 2016, Enrique Rais, quien manejaba la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), fue arrestado, acusado de los delitos de Falsedad Ideológica, Fraude Procesal y Cohecho impropio. Ese mismo día por la noche, el exfiscal general Luis Martínez también fue capturado, acusado de los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación.

Cuando fungió como Fiscal General de la República, Martínez tenía la obligación de fortalecer la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, creada a través de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activo. Sin embargo, aparentemente utilizó la información privilegiada que le arrojaba esa Unidad y aprovechó su cargo para lavar el dinero proveniente de sobornos de Enrique Rais y miembros del Cártel de Texis.

Martínez habría depositado en Banco Promerica de El Salvador, a través de testaferros, los dineros provenientes de los sobornos, aparentemente con la ayuda de directivos del banco y así evadir los controles establecidos en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.

Uno de estos controles está regulado en el artículo 9 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos que establece: Los sujetos obligados deberán informar a la UIF, por escrito o por cualquier medio electrónico y en el plazo de cinco días hábiles, cualquier operación o transacción sospechosa o no, realizada por cada usuario o cliente que en un mismo día o en el término de un mes exceda los diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en cualquier moneda extranjera.

En virtual de la anterior disposición, cada banco cuenta con un Oficial de Cumplimiento, quien es el que debe informar a la UIF de cualquier movimiento bancario sospechoso. Entonces, si Banco Promerica de El Salvador recibió depósitos millonarios de dudosa procedencia, el Oficial de Cumplimiento, pese a que supuestamente recibió órdenes de la Junta Directiva o presidencia del Banco, estaría obligado a informar a la Unidad de Investigación Financiera de las operaciones sospechosas.

En el supuesto que el Oficial de Cumplimiento de Banco Promerica no informó de los depósitos de dinero provenientes de los sobornos que Martínez habría recibido, el artículo 15 de Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos estipula que “en caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley y demás disposiciones normativas, el sujeto obligado asumirá la responsabilidad que regula el artículo 38 inciso segundo del Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades penales personales que fueran aplicables conforme al capítulo II de esta ley, así como de las distintas maneras de coparticipación delictiva que se regulan en el Código Penal y de otras consecuencias que resultaren aplicables, incluso las de orden administrativo”.

En este caso, tanto el Oficial de Cumplimiento como Banco Promerica de El Salvador como institución tendrían la responsabilidad de haber incumplido dar a aviso de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía de los mencionados depósitos irregulares.

También, el Oficial de Cumplimiento y Banco Promerica de El Salvador habrían incurrido en los delitos de Cohecho Propio, Cohecho Impropio y Cohecho Activo tipificados en el artículo 38, inciso segundo, Código Penal, el cual dice que “la persona jurídica incurrirá en responsabilidad civil subsidiaria especial. No obstante lo anterior, en el caso de los delitos de cohecho propio, cohecho impropio, cohecho activo y soborno transnacional, la persona jurídica será solidariamente responsable por los daños causados en los términos establecidos en el artículo 118 de este Código”.

Aunque tanto el Banco como el Oficial de Cumplimiento, así como todos los involucrados en las supuestas transacciones bancarias alegaren ignorancia o desconocimiento de las normas, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, también son responsables. Y la sanción es de dos a cuatro años de cárcel.

¿Quién es Promerica El Salvador S. A. de C.V.?

El Banco Promerica inició sus operaciones en El Salvador el 12 de enero de 1996. Tiene filiales en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y otros países.

“Actualmente, Banco Promerica El Salvador cuenta con 41 puntos de atención y ha sido uno de los bancos con mayor crecimiento en los últimos años, caracterizándose por su innovación en productos, servicio de alta calidad, horarios extendidos y atención de lunes a domingo”, dice el sitio web del banco.

Según el Registro de Comercio, la Junta Directiva del banco está compuesta por las siguientes personas: Ramiro Norberto Ortíz Gurdián, Presidente; Eduardo Alberto Quevedo Moreno, Vicepresidente; Oscar Marbyn Orozco Ábrego, Secretario Segundo; Albino Benito Román Ortíz, Primer Director; María Alicia Lecha de Espinoza, Primer Director Suplente; Oscar Delgadillo Chávez, Segundo Director Suplente; Reinaldo Hernández Rueda, Tercer Director Suplente; Juan Federico Jokisch Arguello, Cuarto Director Suplente.

¿Quién es el Grupo Promerica?

El Grupo Promerica, según el mismo sitio web, es un conjunto de instituciones financieras enlazadas a través del HOLDING PROMERICA FINANCIAL CORP. (PFC), el cual es dirigido por un equipo multinacional de banqueros.

“Sus inicios datan en el año 1991 en Nicaragua, con el establecimiento del Banco Nacional de la Producción (BANPRO), llegando luego de manera paulatina al resto de Centro América, Panamá, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana con el establecimiento de bancos comerciales”, dice el texto de la página web.

Agrega que “adicionalmente a las instituciones financieras que conforman Grupo Promerica, Terrabank N.A., banco con licencia nacional y domiciliado en Miami, Florida, EE.UU., es una institución afiliada al Grupo”.