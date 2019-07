Tigo Money se consolida como herramienta para la inclusión financiera en el país

Tigo Money cumplió ocho años de brindar servicios financieros móviles en El Salvador y a la vez, celebró su primer año de ser la primera Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico del país autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

El evento de aniversario de Tigo Money se realizó con la presencia del CEO de Tigo El Salvador y miembro de la Junta Directiva de Tigo Money, Edgard Grande, quien dijo que esta herramienta solventa las necesidades de los salvadoreños brindando una alternativa financiera segura y responsable.

“En Tigo construimos autopistas digitales que conectan personas, mejoran sus vidas y desarrollan comunidades. Con la conectividad surgen grandes oportunidades de inclusión digital y financiera y Tigo Money es evidencia de esto, gracias a nuestros servicios financieros móviles miles de salvadoreños ya forman parte del sistema financiero formal, realizando transacciones desde sus teléfonos, ahorrando tiempo y facilitando sus vidas gracias a la tecnología”, dijo Grande.

Daniel Barrientos, Director Ejecutivo de Tigo Money, señaló que han sido testigos de cómo el objetivo de transformar vidas a través de la tecnología tiene el poder de cambiar esquemas, cambiar legislaciones, cambiar países y lo más importante, cambiar vidas. “Con la creación de Tigo Money han sido ocho años de esfuerzo, ejecutando un trabajo en conjunto con instituciones de gobierno, organismos internacionales, empresa privada, micro, pequeñas y medianas empresas con las que Tigo Money empezó a formar un ecosistema con el que ha fomentado la inclusión financiera. No sólo la inclusión de nuestros clientes sino también la de nuestros agentes, quienes han experimentado un impacto positivo en su calidad de vida”, argumentó el representante de Tigo Money.

El director ejecutivo de Tigo Money aseguró que esta se ha convertido en una herramienta de inclusión financiera y de género, dado que un 57% de sus más de 2,100 agentes a nivel nacional son liderados por mujeres, así como también lo son el 52% de su base de clientes.

Avances y retos de los servicios financieros móviles en El Salvador

Una de las virtudes de Tigo Money es la cobertura, ya que en ocho años de operaciones cuenta con más de 2,100 agentes en el 90% del territorio nacional, convirtiéndose en una plataforma rápida y segura ya que se puede realizar una transacción por segundo, y durante los últimos 8 años se han realizado más de 97 millones de transacciones financieras.

Tras cuatro años de haberse aprobado la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, en beneficio de los salvadoreños, la autorización de Tigo Money es uno de sus principales logros. Sin embargo, el mercado de dinero electrónico aún tiene un gran potencial para ser un facilitador de la inclusión financiera y digital en el país.

Pero falta camino por recorrer, ya que se visualizan los retos.

Entre estos se cuentan seis principales retos a superar, entre estos: interoperabilidad con el resto del sistema financiero; mejorar al marco regulatorio; generación de más competencia; incrementar casos de uso, por ejemplo, para pago de subsidios, impuestos, servicios básicos como el agua; digitalización del proceso de validación de nuevos clientes y educación financiera.

En 2019, se presentaron reformas a la Ley para Facilitar la Inclusión financiera, enfocadas principalmente en disminuir obstáculos para el desarrollo del dinero electrónico, con respecto a garantizar la competencia, facilitar el desarrollo de nuevos negocios y remover potenciales barreras a la entrada.

“Las reformas presentadas facilitarán que la industria del dinero electrónico crezca, promoviendo mayor competencia y más desarrollo de servicios que contribuyan a incrementar la inclusión financiera. Creemos que es necesario que estas sean analizadas a la brevedad para dar el paso necesario que El Salvador necesita para llevar la digitalización e inclusión financiera a todos”, dijo estas reformas, el representante de Tigo Money.

Herramienta digital, confiable y segura

El servicio de Tigo Money está regulado por el Banco Central de Reserva y supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero, debido a su facilidad en la elaboración de transacciones que se realizan a través de esta herramienta son totalmente identificables en cuanto a cantidad de dinero, emisor, receptor, lugar de envío, lugar de recepción, entre otros. El modelo ha sido tan exitoso que ha sido galardonado con el premio al Mejor Servicio de Inclusión Financiera Móvil de las Américas durante el I Global Mobile Money and Digital Payments Awards 2015.

De acuerdo con la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y a la GSMA (Asociación Mundial de Operadores Móviles), el dinero móvil es una solución importante para facilitar la inclusión financiera, y sus objetivos no son mutualmente excluyentes con la prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo: el efectivo no es rastreable, es anónimo y su uso no puede ser monitoreado. La expansión de los servicios de dinero móvil es una oportunidad interesante para reducir la dependencia del efectivo, haciendo que el mercado sea seguro y simultáneamente mejorando las vidas de aquellos en la base de la pirámide.

Es importante mencionar que desde antes que entrara en vigencia la regulación, Tigo Money se ha autorregulado desde sus inicios. Se cuenta además con una Oficialía de Cumplimiento inscrita como sujeto obligado ante la Unidad de Investigación Financiera, y ha desarrollado un moderno sistema de monitoreo de transacciones. Tigo Money además colabora con las instituciones pertinentes tales como la Fiscalía General de la República ante requerimientos de información y reporta operaciones sospechosas de manera preventiva.