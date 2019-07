Tigo, Mister Donut, Gatorade y otras marcas se unen a carrera Girls Run 5-k

La mañana de este domingo se realizó la carrera Girls Run 5-k, una iniciativa desarrollada por Three in the City con el objetivo de propiciar la solidaridad entre mujeres y solidarizarse con la causa de Fernanda Escalante, quien está luchando con el síndrome de Traps.

La carrera inició a las siete de la mañana. Salió del Centro Comercial Multiplaza, continuó por la avenida Jerusalén y regresó por las Azaleas hasta llegar nuevamente a Calle El Pedregal.

Three in the City es una iniciativa fundada por Mónica Casamiquela, María Elisa Parker y Luciana Sandoval para acercar diferentes marcas a sus públicos, a través de diferentes acciones encaminadas a responder a los gustos y preferencias de sus audiencias como BTL, giro de deporte y salud, entre otros.

El evento fue patrocinado por Mister Donut, Hugo, Aqua, Gatorade,Banco Agrícola, Revista Ella y Tigo Sports. De hecho, la carrera fue transmitida por referido canal. “Estamos muy orgullosos de acompañar cada una de estas iniciativas con programación en vivo y en alta definición, lo cual no sería posible sin las alianzas estratégicas como con Three in the City y el trabajo en conjunto que realizamos con todo el equipo técnico y staffa de comentaristas profesionales, quienes se caracterizan por entregar contenido especializado para nuestra audiencia”, detalló el pasado martes el director de Tigo Sports El Salvador, Alejandro Gámez.