Mister Donut a la puerta de tu casa y oficina en alianza con HUGO

A partir del 1 de agosto, Mister Donut ofrecerá a todos sus clientes servicio a domicilio mediante la APP HUGO. Con el fin de consentir a familias, amigos, oficinas y/o reuniones sociales sin necesidad de tener que salir para poder disfrutar de desayunos, almuerzos, cenas, típicos, donas, bebidas y reposterías.

La cadena de restaurantes nacional ha informado que no habrá consumo mínimo para poder disfrutar de este beneficio. Estará disponible en la zona metropolitana de San Salvador, San Miguel, Santa Ana y próximamente en Sonsonate.

Los horarios de servicio de Mister Donut en HUGO son: lunes y domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m; martes y jueves de 7:00 a.m. a 11:00 p.m; viernes y sábado de 7:00 a.m a 12 a.m.

Con esta alianza Mister Donut se suma a los comercios que han depositado su confianza en y que están convencidos que las nuevas tendencias tecnológicas están enfocadas en facilitar la vida de los usuarios, en este caso, les evitará interrumpir sus actividades favoritas, estudio, trabajo, descanso o celebración.

¡Mister Donut da otra buena noticia! Y es que la promoción del 2×1 la más esperadapor los salvadoreños durante todo el mes de septiembre, también se podrá disfrutar por medio de HUGO. Podrán hacer sus pedidos de donas tradicionales, rellenas y premium.

Además a esto, ofrecemos todos nuestros productos de la cadena 100 % nacional. Mister Donut llevándote con HUGO ¡La Gran Variedad! Para más información puedes consultar sus redes sociales, donde los puedes encontrar como MisterDonutsv en Facebook, Instagram y Twitter.