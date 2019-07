Médico salvadoreño sufre infarto, se despide en Facebook y muere horas después

“Acabo de sufrir un infarto! Si algo me pasa, sean felices y recuerdenme con alegría! (No es broma)”, escribió el médico salvadoreño Alberto Cañas Alas en Facebook. Eran casi las once de la mañana de este jueves.

Algunos de sus amigos se lo tomaron en broma. Otros le dieron ánimos. Pero dos horas después, familiares del doctor informaron a través de Facebook que este había fallecido.

“Alberto es mi primo y me acaban de dar el aviso que se nos fue”, escribió Francisco Salamanca abajo de la publicación de Alberto Cañas.

“No puede ser, antes de entrar a reunión leí lo del infartó y ahora que te nos has ido bro!! Que Dios te tenga en su gloria, gran profesional y ser humano, fortaleza a la familia!”, escribió uno de sus amigos en la misma publicación.

En su perfil de Facebook, Alberto Cañas decía que era médico del Ministerio de Salud de El Salvador, que había estudiado en la Universidad Evangélica de El Salvador y que era propietario en Dr Party – Discomovil Karaoke y Sonido Profesional.

“La Facultad de Medicina UEES lamenta el sensible fallecimiento del Dr. Alberto Castro Alas ex alumno de nuestra institución, docente de la Escuela de Nutrición y apasionado Melómano. Pedimos a Dios que de consuelo a su família y amigos”, escribió la Universidad Evangélica en su cuenta oficial de Twitter.

“Hace muchos años llegue a la universidad a mi primer día de clases y me sentía nervioso…

Hoy fue un día que nunca imagine que existiría… Primer día como PROFESOR DE MI UNIVERSIDAD”, publicó Cañas, el pasado 4 de julio, en Facebook.

Otro de sus amigos escribió: “Hermano, en serio que esta noticia es tristizima, pero estoy seguro que para todos los que alguna vez te conocimos y vivimos cosas contigo sabemos que persona eras, de esas que valen mas que cualquier cosa en el mundo, recuerdo cuando nos reuniamos, donde win o donde costa o en tu casa y hablabamos de musica noches enteras, recuerdo cuando hicimos rafaga, te acuerdas cuando dejaba mis corbatas en la casa de tus papas y voz me decias maje hay tengo tus corbatas, te acordas mi hermano cuando hicimos un mini estudio de grabacion en tu casa, te acordas mi hermano de las platicas sobre silvio, ruben, foncho, joaquin, al calor de los traquitos de ron, te acordas mi hermano sobre las noches de kareoke, sobre las horas invertidas en escuchar metal español, jamas, jamas te voy a olvidar, se que nunca te vamos a olvidar, se que realmente te queriamos, solo nos queda resignacion y darle el pesame a tu familia, fuerza y resignación”.