Ingeniero industrial muere tras ser asaltado en San Juan Opico

Rigoberto Arnulfo Orellana Canales, de 26 años de edad, murió la mañana de este martes, tras ser asaltado y herido de bala en las afueras de la Unidad Médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

La víctima recién se había graduado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Centroaméricana José Simeón Cañas (UCA).

Autoridades de la PNC confirmaron que el hecho sucedió aproximadamente a las 5:40 de la mañana, mientras la víctima esperaba que el centro médico fuera abierto y se permitiera el ingreso de los pacientes.

Sujetos sorprendieron a los usuarios, que se encontraban afuera de la clínica comunal, y les robaron sus pertenencias personales, al parecer, el profesional se opuso al asalto y fue herido de bala en al abdomen.

Inicialmente se manejó que el hecho había ocurrido al interior de las instalaciones del ISSS, pero dicha versión fue descartada por el área de comunicaciones de dicha institución.

“Es importante aclarar que los hechos no ocurrieron dentro de la Clínica Comunal, ya que estaba cerrada. El acceso a los derechohabientes es a partir de las 6:30 am. La atención de consulta inicia a las 7:00 am “, dijo el ISSS.

La víctima herida fue trasladada hacia un centro asistencial de Fosalud; sin embargo, murió minutos después.