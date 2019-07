Camión blindado vuelca en carretera de Santa Ana a San Salvador

Un camión blindado volcó sobre el kilómetro 42 de la carretera Panamericana en el municipio de El Congo, Santa Ana, según reportaron usuarios de redes sociales.

El vehículo que protege valores se salió de la carretera y terminó en la zona verde al centro de la misma.

El percance ocurrió en el carril que de Santa Ana conduce a San Salvador.

Los ocupantes del vehículo no están lesionados, pero por protocolos de seguridad, no pueden salir del mismo, hasta que llegue un supervisor.

Personal de Cruz Verde Salvadoreña espera que los agentes de seguridad salgan del camión para corroborar su estado de salud.

Los ocupantes del vehículo blindado que se accidentó en carretera panamericana, no han salido del automotor por protocolos de la empresa de seguridad para la que trabajan.

Según la @CvsOficial no están lesionados pero no pueden salir hasta que llegue un superior de la empresa. pic.twitter.com/YCaoDZeXeD

