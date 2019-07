Buscan en EE.UU a peligrosa pandillera salvadoreña

La salvadoreña Ingrid Estela Hernández, de 32 años de edad, figura en la lista de fugitivos más buscados por el servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), publicó la institución en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el ICE, Hernández es acusada de pertenecer a una organización terrorista, aunque no especifica a qué pandilla pertenece ni de qué delitos se le acusa. La mujer es originaria del municipio de El Tránsito, del departamento de San Miguel.

ICE pide no intentar detener ni a Hernández (ni a cualquier otro fugitivo) pero anima a ponerse en contacto con las autoridades en caso de tener alguna pista sobre el paradero de la mujer.

La mayoría de las personas que se encuentran en la lista del ICE, detallan los cargos por los cuales son perseguidas, no es el caso de la salvadoreña.

Además de Hernández, el también salvadoreño Jesús Guillermo Alvarado Serrano, de 20 años, es otra de las personas en búsqueda y captura por supuestamente formar parte de un grupo “terrorista”.

Por su parte, César Luis Quinteros Garay -del mismo departamento que Hernández- ya está detenido, consigna el periódico La Opinión.

