Bukele reitera importancia de mantener emergencia en Centros Penales

El presidente Nayib Bukele brindó la tarde este domingo un balance de los resultados de la primera fase del Plan Control Territorial.

Bukele señaló la importancia de mantener la emergencia en los Centros Penales para que los pandilleros no puedan seguir ordenando extorsiones y crímenes.

Recordó el caso del pandillero del Barrio 18 que había quedado en libertad y que, a través de rayos x, le detectaron 13 mensajes cifrados. En algunos de ellos la pandilla pedía droga y teléfonos satelitales para comunicarse con el exterior.

El presidente se mostró sorprendido por la capacidad de los pandilleros para delinquir. “Los reos no pueden salir, no pueden ver el sol, no hay talleres, no hay escuelas y siguen haciendo esfuerzos para comunicarse con el exterior para ordenar crímenes y extorsiones”.

El mandatario hizo escuchar la grabación de una llamada telefónica en la que un pandillero extorsiona a una mujer. Aseguró que el caso se había dado la mañana de este domingo y que el extorsionista había sido capturado luego de que la víctima pusiera la denuncia.

El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exponer la importancia de mantener la emergencia en las cárceles y continuar con las audiencias virtuales.

Por otra parte, Nayib Bukele destacó la disminución de homicidios dese que se implementó el plan Control Territorial. Aseguró que actualmente el promedio de homicidios es de 7.1 diarios.