Si bien no se tienen arrestos en torno al hecho, la Policía cree que familiares o amigos del fallecido podrían estar involucrados.

EFE |

"No le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído. Y esto es, por cierto, un principio bíblico", apuntó el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).