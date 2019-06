VIDEO| Las lapidarias palabras de la “Niña Lilian” en la toma de posesión de Bukele

La “Niña Lilian” acudió este sábado a la toma de posesión del presidente de la República, Nayib Bukele, y lanzó varias palabras lapidarias contra los políticos salvadoreños.

Con su peculiaridad, la mujer residente en Apopa, le deseo “todo lo bueno” al nuevo gobernante y también lo mejor para el pueblo salvadoreño.

“Ya estamos hartos de todo lo robado, ¿o no?, si no traen lo robado, no hay trabajo para ellos… a la mierda”, dijo la mujer a Diario 1.

La “Niña Lilian” saltó a la fama nacional tras denunciar la falta de servicio de agua potable en Apopa. Además, señaló un incremento en la tarifa del vital líquido.