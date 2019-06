Salaverría: Los mismos de siempre quieren manipular el fallo contra Davivienda

El empresario cafetalero Antonio Salaverría expresó este martes su confianza en el sistema judicial salvadoreño, pero a la vez se dijo listo para enfrentar la intención de “los mismos de siempre” de manipular el fallo de la Sala de lo Civil, que ordena al banco Davivienda a pagarle una indemnización $49,314,303, luego de un litigio legal de 12 años.

“Yo sí creo en el sistema judicial. Creo y quiero seguir creyendo en el sistema judicial”, dijo Salaverría durante la entrevista Diálogo con Ernesto López del grupo Megavisión. Al mismo tiempo estimó que los poderes a los que ha enfrentado por año, intenten instrumentalizar a la Sala de lo Constitucional para intentar contravenir el fallo de la Sala de lo Civil.

El pasado 15 de junio, dicha Sala notificó del fallo contra Davivienda, a l que ordenó pagar una millonaria indemnización a Antonio Salaverría en concepto de daños y perjuicios que dicha entidad financiera le causó al embargarle de manera unilateral un ingenio de café que operaba en el municipio de Concepción de Ataco, departamento de Ahuachapán.

El conflicto entre Banco Davivienda y Salaverría inició en julio de 2007, cuando la institución bancaria violó, según el cafetalero, un convenio de consorcio establecido entre la Sociedad Salaverría y otros dos bancos más (Banco Cuscatlán y Banco Hipotecario) al proceder de manera unilateral y suspender los desembolsos de un crédito de capital de trabajo por $3 millones.

“Éramos una empresa importante. Dos meses antes de agredirme, la revista Estrategia y Negocios nos catalogó como una de las 200 empresas más importantes de la región y la décima más importante en producción de café”, recuerda Salaverría.

De dicho ingenio de café, agrega Salaverría, dependían 15 mil familias y se tenía la capacidad de procesar 210 mil quintales oro y 30 mil quintales uva, además que tenían líneas de créditos de hasta $32 millones y hasta ejecutivos de Davivienda (entonces banco HSBC) eran sus clientes.

Todo cambió cuando HSBC ordenó embargar el ingenio, algo que según Salaverría, tomó por sorpresa a los otros bancos que formaban parte del convenio. 24 horas después del embargo, comenta que solicitó al abogado Fabio Castillo que pidiera una audiencia con los directivos de HSBC para cancelar la deuda por un monto de $10 millones, pero que el banco no quizo aceptar el pago.

“Ahí me di cuenta que el propósito no era financiero, se puede ver cuál era el objetivo. Me ha costado pero he venido perdonando desde el tiempo”, reconoció Salaverría, quien además admitió que aparte del daño empresarial, todo el proceso legal contra Davivienda ha repercutido en su salud.

Fue entonces que el 7 de octubre de 2009, fecha del cumpleaños de uno de sus hijos y aniversario mortuorio de su madre, decide interponer tres demandas contra HSBC por incumplimiento del convenio, malas e insanas prácticas bancarias y daños económicos y morales, las cuales sumaban $91 millones.

El Juzgado Primero de lo Civil y la Cámara Primera de lo Civil denegaron las demandas de Salaverría, por lo que acudió a la Sala de lo Civil, la cual revirtió los fallos de las instancias inferíos y ordenó a Davivienda el pago de la indemnización.

Pese a este fallo favorable, Salaverría sostuvo que emisarios de Davivienda, a través del bufete legal de Armando Arias, buscan presionar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a que admitan y avalen un recurso de amparo que el banco interpondría en los próximos días.

El pasado 20 de julio, Salaverría presentó una solicitud de ejecutoria en la Sala de lo Constitucional, para atajar cualquier intento del Banco Davivienda de evitar pagarle los $49 millones que le debe. Asimismo reiteró que en materia civil, una sentencia de la Sala de lo Civil es irrecurrible y al banco no le queda más que pagar la indemnización.

Agregó que el argumento de Armando Arias y el operador político de este, el presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador, Mario Salaverría, es que con la indemnización el banco podría quebrar, algo que el caficultor está convencido que no es cierto, ya que la entidad tiene destinada una reserva relacionada con el caso, una vez fue adquirido por el colombiano Grupo Davivienda.

Antonio Salaverría es consciente que sus palabras son analizadas por penalistas allegados a Armando Arias y que incluso este bufete buscaría ponerlo en prisión. Ante esto, el empresario se mostró confiado en que la institucionalidad prevalecerá en el país e instó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a que esté vigilante frente a la injusticia que se planea cometer.

“Al doctor Armando Pineda Navas (presidente CSJ) le quiero decir que siempre he creído en ti, que eres un hombre correcto y espero que no te dejes manipular. A la Sala de lo Constitucional quiero decirle que Sé que van a tomar la decisión correcta para salvar el sistema judicial, no el sistema financiero”, concluyó Salaverría.