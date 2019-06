Cambian nuevamente horario de circulación en carretera Los Chorros

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció este martes que habrá modificación en los horarios de circulación en la carretera Los Chorros y que entrarán en vigencia este miércoles cinco de junio. La medida busca beneficiar a los conductores que circulan en la zona.

Por medio de su cuenta de Twitter, el VMT, anunció la modificación en la restricción de circulación del tramo que conduce de Santa Tecla hacia el occidente. Es decir, que se reducirá 30 minutos la restricción del sentido único y el paso al occidente será habilitado a las 7:00 a.m.

El horario que establecido de 5:00 a.m. a 7:30 a.m., queda sin efecto, dijo el VMT y a partir de este miércoles el sentido único de occidente hacia Santa Tecla será de 5:00 a.m. a 7:00 a.m.

Esta es la única variación en los horarios anunciados por el VMT.

La medida busca “minimizar la afectación” de quienes conducen desde Santa Tecla y se dirigen hacia el occidente, indicó el Viceministerio.

El tráfico en la carretera Los Chorros se ha visto afectado desde el pasado 5 de abril tras un derrumbe de rocas en el sector conocido como La Pedrera, ubicado sobre el kilómetro 19.

El ministerio de Obras Públicas trabaja en la mitigación de riesgos en la zona.