Caen pandilleros acusados de robo y violación en Ruta 202 en El Congo, Santa Ana

La Policía Nacional Civil (PNC) montó un amplio para capturar a los pandilleros que robaron y violaron a dos pasajeras de la Ruta 202, en El Congo, Santa Ana. El incidente ocurrió anoche en el kilómetro 48 de la carretera que de San Salvador conduce al occidente del país.

Los pandilleros fueron detenidos la madrugada de este sábado y han sido identificados como Melvin Alexander Martínez, Wilber Bladimir Vanegas y Marco Antonio Flores, detalló la Policía.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los delincuentes privaron de libertad y obligaron al motorista de la unidad del trasporte colectivo a desviarse de la ruta para cometer el atraco. Además violaron a dos mujeres que viajaban como pasajeras.

Tras el incidente, algunas de las personas lograron escapar, mientras que otras fueron despojadas de sus pertenencias.

Las mujeres abusadas sexualmente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. También algunos pasajeros fueron atendidos por socorristas de Comandos de Salvamento y Cruz Verde porque presentaba crisis nerviosa tras lo ocurrido.

El robo fue denunciado por uno de los pasajeros a la Policía que de inmediato acudió a la escena y realizó labores de rastreo para capturar a los pandilleros.

En un tuit el presidente de la República, Nayib Bukele, mostró su repudio y condenó el hecho.

Hasta el momento no se reportan homicidios, pero si dos mujeres violadas.

Malditos, vamos tras ellos, no se van a escapar. Y no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley.@PNC_SV, @FUERZARMADASV, @Director_PNC, @RogelioRivasSS, @merino_monroy

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2019