Tigo capacitará 50 mil mujeres en tecnología en 2019

Tigo El Salvador recibió el premio “La Huella RSE 2019” por su proyecto “Mujeres Conectadas”, el cual busca empoderar a la mujer salvadoreña a través de la tecnología. El premio fue entregado por Grupo Cerca con el objeto de reconocer las mejores prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de las empresas en El Salvador.

La postulación de Tigo fue hecha con el proyecto “Mujeres Conectadas” en la categoría “Participación Activa y Desarrollo de la comunidad” y fue premiado por el impacto que el proyecto ha tenido en el país.

Durante el evento de premiación, Tigo El Salvador contó con un espacio para compartir la presentación “Conectadas: apuesta por la mujer en el mundo digital” donde destacó el trabajo que está realizando por la mujer salvadoreña.

Durante la ponencia, la Gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Corporativa de TIGO El Salvador, Karla Rivas; dio a conocer cómo a través de su programa “Mujeres Conectadas” ha capacitado, de 2017 a marzo de 2019, a 30 mil 800 mujeres de todo el país y comentó que para 2020 esperan superar las 100 mil mujeres capacitadas, todo esto con una inversión de más de 100 mil dólares. Las temáticas en las que estas mujeres son capacitadas son tres: uso productivo del Smartphone y del internet; protección de niños y jóvenes de los riesgos del internet y el uso de Tigo Money, como herramienta de inclusión financiera para el uso de sus finanzas.

Para 2019 el proyecto tomará el nombre de “Conectadas”, contará con una meta de capacitación de 50 mil mujeres e incluirá el acompañamiento técnico de 140 mujeres microempresarias que forman parte de la cadena de valor de Tigo para que ellas puedan crecer en ventas y generar más empleos.

“La mujer es multifuncional, es capaz de realizar diversas actividades al mismo tiempo y las hace bien. La educación y tecnología son habilitadores para que las mujeres realicen sus actividades diarias, de trabajo, del hogar, de sus emprendimientos, y mejoren exponencialmente sus resultados. La mujer, como motor de la sociedad, es clave para que el país crezca. Como marca estamos comprometidos para que esto suceda”, expresó Edgard Grande, CEO de Tigo El Salvador luego de recibir el reconocimiento.

Según el Informe sobre la brecha de género móvil 2018 de la Asociación de operadores de telecomunicaciones GSMA (por sus siglas en inglés), las mujeres de países menos desarrollados tienen 26% menos probabilidades de utilizar internet móvil, 10% menos probabilidad de ser dueñas de un teléfono móvil, 33% menos probabilidad de usar dinero móvil.

“Hemos podido observar, como consecuencia de no estar conectadas, un impacto en su autoestima y desarrollo personal; menos jóvenes mujeres estudiando carreras de ingeniería o relacionadas a tecnología; falta de oportunidades de empleo por necesitar habilidades y conocimientos tecnológicos; falta de crecimiento económico por no contar con herramientas tecnológicas o no saber usarlas de manera productiva, entre otras”, explicó Rivas.

“Conectadas” es una iniciativa que se está llevando a cabo en diversas operaciones de Tigo a nivel Latinoamericano, dado que responde al marco de responsabilidad corporativa que tiene la empresa, siendo uno de sus principales pilares el empoderamiento de la mujer a través de la tecnología.

El evento de Huella RSE es organizado en coordinación con la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), una organización sin fines de lucro que se dedica a promover la adopción de valores, políticas y prácticas de RSE en el sector empresarial para lograr la competitividad de las empresas y el desarrollo económico y social sostenible de El Salvador.

Acerca de TIGO El Salvador

TIGO es la marca comercial de la empresa sueca Millicom que tiene presencia en el país desde 1992 cuando invirtió en Telemóvil de El Salvador. Actualmente ocupa el puesto #1 en el país en servicios de tecnología móvil y ofrece servicios digitales integrales tales como comunicaciones móviles de voz, televisión por cable, internet de alta velocidad y servicios financieros móviles a más del 45% de la población.

La estrategia de TIGO es construir autopistas digitales para conectar personas y transformar comunidades. En diciembre de 2016 se comprometió a invertir mil millones de dólares a 2020. Genera 4,500 empleos entre directos e indirectos, de los cuales 95% son reclutados localmente. Su programa de Responsabilidad Corporativa incluye actividades dentro de los pilares de educación digital, inclusión financiera y apoyo a emprendedores.