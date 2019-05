Pronostican tormentas eléctricas para este jueves

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este jueves que se esperan lluvias y tormentas eléctricas dispersas, de moderada a fuerte intensidad durante la tarde y noche.

Según el ministerio estas precipitaciones afectarán la franja norte y alrededores de la cordillera volcánica del país.

El cielo se presentará de medio nublado a nublado. El viento por la mañana ingresará del Norte y Noroeste de 8 a 14 kilómetros por hora. Por la tarde se espera que estas condiciones ingresen del Suroeste.

Esta condiciones climáticas están asociadas a la brisa marina con velocidades de 10 a 22 kilómetros por hora. Mientras que durante la noche entrarán del Noroeste con velocidades de 8 a 16 kilómetros por hora.

Durante el día el ambiente se mantendrá caluroso, brumoso en horas diurnas y nocturnas. Estas condiciones son generadas por el desplazamiento del flujo del Este y Sureste del Caribe. Esto se verá afectado por vaguadas activas.

Se espera que las temperaturas sean de 32° C y 34° C, mientras que en la zona costera las temperaturas rondara los 35 ° C. En la zona occidental se esperan temperaturas que ronden los 28° C y en San Miguel se tendrán temperaturas de 36° C y 37° C.

De acuerdo con el MARN, en costa de El Salvador las condiciones previstas de oleaje y viento en el mar serán apropiadas para las actividades como la pesca, transporte y turismo marítimo.