Pandillas restringen ingreso de Uber en Soyapango

Conductores de UBER han denunciado restricciones por parte de pandilleros que residen en colonias del municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.

Dos motoristas de UBER, que pidieron el anonimato por cuestiones de seguridad, aseguraron a Diario 1 que han recibido alertas para no ingresar, después de las 10 de la noche, a colonias de Soyapango.

Uno de ellos compartió un audio que circuló en grupos internos de WhatsApp en el que se escucha a un motorista de UBER decir: “Buenos días compañeros. Es un mensaje de advertencia a todos en general. Por favor, en la noche, si les sale un viaje de UBER a Soyapango no lo vayan hacer por favor, porque están robando los carros y están asesinando a los conductores. Así que por favor absténganse”.

Otro de los conductores dijo que un amigo taxista, residente en Soyapango, le advirtió que no hiciera viajes a ese municipio porque pandilleros atentarán contra los conductores que lleguen a la zona.

“A mí ya me informaron los bichos (pandilleros) de la colonia que no puedo venir después de las 10 de la noche durante todo el mes de mayo, porque, al parecer, el gobierno entrante no quiere negociar con pandilleros. Dicen que viene una ola de violencia. Así que tengan cuidado, por favor, porque estos cabrones no van andar amagando a nadie”.

El mismo motorista dice que las colonias donde les han advertido no entrar son las que colindan con la zona conocida como El Tobogán: el Reparto Guadalupe, Bosques de Prucia y Santos 1. También en algunos puntos de la carretera de Oro.

El Salvador vive una escalada de violencia. El pasado fin de semana se registró el asesinato de al menos cinco policías y cuatro militares, con los que suman 31 uniformados ultimados en lo que va del 2019.

Por otra parte, el pasado mes de abril se convirtió en el más violento del 2019 con 325 homicidios, un 2,2 % más que los 318 registrados en abril del año pasado.

La Policía Nacional Civil (PNC) ha explicado que el aumento de la violencia se debe a que la Mara Salvatrucha (MS13) y las facciones Revolucionarios y Sureños del Barrio 18 realizan “recomposiciones” de sus liderazgos y “purgas internas”.

En un comunicado, el gobierno aseguró que los pandilleros también han incrementado los crímenes para presionar una negociación con el presidente electo, Nayib Bukele.