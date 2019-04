Promúsica presenta concierto MAMMA MIA! Los Grandes Éxitos de ABBA

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador presenta MAMMA MIA!! Los Grandes Éxitos de ABBA este jueves 12 de abril en el Teatro Presidente a partir de las 8PM, entradas a la venta en Todoticket.

ABBA fue un grupo sueco de música pop, integrado por Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog. El nombre “ABBA” es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid).​ El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972, logrando la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974. Desde entonces ABBA ganó popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio, caracterizado por las armonías de las voces femeninas. Sus grabaciones tuvieron un impacto comercial que los llevó a convertirse en los artistas más exitosos de su compañía discográfica y a ser la banda con más ventas en los años 1970.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador bajo la dirección del maestro residente David Pimentel, rinden homenaje a uno de los cuartetos pop más famosos en la historia con temas como: Dancing Queen, Take A Chance On Me, Mamma Mia, Super Trouper, I Have A Dream, Money, Money, Money, Chiquitita, Fernando, Gimme! Gimme! Gimme!, entre otras que serán interpretadas acompañados de una banda integrada por músicos de amplia trayectoria como: Florence Umaña (Voz), Michelle Umaña (Voz), Roberto Velázquez (Guitarra), Moisés Anaya (Bajo), Pedro Hércules (Piano) y Rubén Guerra (Batería)

Las entradas al concierto tienen un costo de $10 Lateral, $15 Preferencial y $20 VIP, a la venta en todos los Kioscos de Todoticket y en línea en https://todoticketsv.com/tributo-abba-sinfonico los asientos son numerados, también habrá boletería el día del evento a partir de las 4PM, no te pierdas este show producido por Proarte y Promúsica.