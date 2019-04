La insólita defensa del pastor Carlos Rivas sobre su captura

El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, rompió el silencio y habló sobre la reciente captura en su contra por el delito de conducción peligrosa. Lo hizo este domingo desde el púlpito de su iglesia.

El líder religioso aseguró que el día del arresto se encontraba desvelado y culpó a los medios de comunicación y usuarios de redes sociales por el manejo de la información.

Rivas dijo que los policías del Sistema de Emergencias 911 que lo capturaron la madrugada del pasado jueves, en el bulevar Constitución de San Salvador, tenían otro objetivo con él por ser una figura pública.

“Eran las 5:30 de la mañana. No había dormido toda la noche. Me habían tenido de aquí para allá y me toman esa foto y se genera la noticia que sale”, dijo en su defensa.

El pastor culpó a los usuarios de redes sociales y a los medios de comunicación de actuar con “un afán de linchamiento” en su contra.

“Es una cosa tremenda, ese deseo malsano de alegrarse del otro, de hacer leña del árbol caído, de difamar sin razón alguna”, dijo en tono exaltado desde su trinchera.

Además, añadió que Fiscalía y Policía no contaban con pruebas suficientes en su contra para procesarlo por el delito de conducción peligrosa, pese a que los agentes del Sistema 911 aseguraron que al momento de la captura Carlos Rivas se encontraba en “evidente” estado de ebriedad. Esa información fue reiterada este domingo por el director de la PNC Howard Cotto.

Rivas anunció que se retirará temporalmente de los púlpitos. “En estos días, hermanitos, yo no voy a predicar, con dolor de mi alma pero lo voy a hacer porque no quiero seguir alimentando todo eso, donde ya no hay material para sacar y aún así lo están sacando. Necesito tomarme un tiempo para estar con mi familia, mi hija, mi nieto, quiero estar con ellos para apoyarlos”.

El caso ha generado una polémica ya que el líder religioso contó con un proceso acelerado que permitió que recuperara su libertad en menos de 48 horas, por lo que el fiscal general, Raúl Melara, ha iniciado una investigación interna para determinar las razones que favorecieron a Rivas.

Por medio de su cuenta de Twitter, Melara se pronunció ante el hecho que ha causado consternación entre la población.

“Carecer de una prueba de alcotest no debe ser motivo de impunidad para quien pone en peligro la vida de los demás al conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas”, dijo en un primer tuit el jefe fiscal.

Luego agregó, “la @FGR_SV está a obligada a realizar las diligencias necesarias para comprobarlo. Por eso, ayer mismo se ordenó iniciar un proceso interno para determinar si el procedimiento realizado se hizo conforme a la Ley. Caso contrario, se deducirá responsabilidades a quien corresponda”.

Según información policial, Carlos Rivas, fue capturado la madrugada del jueves 18 de abril por el delito de conducción peligrosa, cuando conducía su vehículo sobre la intersección del pasaje Las Arboledas y Boulevard Constitución, en la colonia Miranda de San Salvador.