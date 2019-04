Joven desaparece en las cercanías de centro educativo en Santa Tecla

La vida de la familia de Jorge Armando Arias, de 24 años, cambió por completo desde el pasado 6 de abril, cuando fue la última vez que lo vieron. El joven desapareció en las cercanías del centro escolar El Refugio de La Paz, en Santa Tecla.

De acuerdo con parientes del joven, salió a platicar con unos amigos, pero no regresó a casa. Desde entonces toda su familia y amistades se han unido para localizarlo.

Arias trabajaba en una constructora y nunca le manifestó a sus parientes que tuviera problemas o amenazas, por lo que nadie entiende por qué desapareció.

“El sábado que sucedió eso, yo le empecé a marcar y ya no me contestó. A mí me pareció súper raro porque aunque estuviera con sus amistades siempre contestaba el teléfono y ese día no lo hizo”, detalló una familiar de Jorge Armando.

Lo que mantiene confundida a la familia es que los supuestos amigos con los que conversó ese día Armando no han dado detalles de lo ocurrido.

Ante esta situación, comenzaron a llamarle y enviarle mensajes en reiteradas ocasiones, pero sin éxito, por lo que su familia decidió interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) para que sea esta institución quien pueda ayudar en su búsqueda.

La Policía dijo que están investigando y que incluso han revisado los videos de las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en Santa Tecla.

Para no entorpecer la investigaciones, los familiares de Arias también mantienen por separada su búsqueda.”Hemos ido a bartolinas, hospitales y en el Instituto de Medicina Legal (IML) sin tener repuestas”, dijeron.

“Cuando he estado yendo a Medicina Legal se ven casos que uno no espera que estén pasando eso. Cuando uno sale a buscar a una persona ve que no es solo uno el que está pasando por esto”, lamenta entre sollozos y la voz cortada un familiar de Arias.

El teléfono del joven continúa recibiendo los mensajes que le envían, pero nadie los contesta, algo que tiene desconcertados a sus parientes.

Según versiones dadas a Diario 1 Armando era un joven apartado y estuvo congregándose en una iglesia, pero dejó de hacerlo y cuando no acudía a ella se mantenía en su casa.

El tecleño tiene un niño de dos años que lo espera desde que desapareció y quien a su corta edad no entiende qué pasó con su papá.