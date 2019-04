Instalan nuevo juicio contra operadores de tregua entre pandillas

El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador instaló este miércoles el nuevo juicio contra los operadores de pandillas, entre los que se encuentran dos exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández. También está Raúl Mijango, un exguerrillero que fungió como uno de los principales mediadores de la tregua.

Mijango llegó a los tribunales de justicia junto con sus abogados y habló con la prensa en un tono desafiante. Dijo, entre otras cosas, que su único delito había sido participar en un proceso de pacificación en el que se salvaron miles de vidas.

“Vengo nuevamente. O más bien dicho, vengo a continuar con este circo barato que inventó Luis Martínez y Douglas Meléndez. Aquí estamos para enfrentar nuevamente el caso”, dijo a los periodistas.

El mediador dijo no arrepentirse de haber participado en el proceso de tregua entre pandillas. “Yo me enorgullezco. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Cerca de 6 mil vidas se salvaron a partir del esfuerzo que nosotros hicimos”

El juicio por la tregua entre pandillas se realizó en agosto de 2017, donde el juez absolvió a todos los imputados. Pero la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un resurso en una Cámara Especializada y esta ordenó realizar nuevamente el juicio.

Uno de los fiscales del caso aseguró que presentarán las mismas pruebas para intentar condenar a los procesados.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la repetición del juicio en agosto de 2018, tras ratificar la decisión de la cámara de apelaciones.

Según el órgano Judicial, en el primer juicio fueron liberados los procesados porque “quedó demostrado que la tregua fue producto de una política de Estado”, por lo que el juez consideró que “algunos imputados solo obedecieron órdenes”.

Los cargos que estas personas enfrentarán nuevamente son los de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

Según la Fiscalía, además de permitir el traslado irregular de los principales líderes de las pandillas de la cárcel de máxima seguridad a otras con menor régimen, los imputados permitieron el ingreso de electrodomésticos, teléfonos y la realización de fiestas nudistas en las cárceles.

Entre los procesados también se encuentra el ex director general de Centros Penales Nelson Rauda (2012-2013), quien enfrentará otro juicio por el supuesto manejo irregular de los fondos de las tiendas de las prisiones.

El Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), asilado actualmente en Nicaragua y procesado por cargos de corrupción, atribuyó al armisticio una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.