Habilitan paso vehicular en la autopista Los Chorros

La Dirección Nacional de Protección Civil informó este viernes que se habilitará el paso de vehículos livianos sobre la autopista Los Chorros, en sentido hacia Santa Ana, desde las 7:00 p.m hasta las 9:00 p.m

Desde las 9:00 p.m de este viernes hasta 5:00 a.m del sábado se habilitará en doble sentido. Mientras que 5:00 a.m a 8:00 a.m se abrirá la autopista en un solo sentido desde Santa Ana hacia Santa Tecla.

Protección Civil indicó que de 8:00 a.m a 4:00 p.m se habilitará el doble sentido en la autopista y de 4:00 p.m a 8:00 p.m se utilizará la vía en un solo sentido único hacia Santa Ana.

Asimismo, señaló que la circulación de vehículos de carga pesada queda restringido en la zona por lo que deben busca vías alternas.

“Utilice vías alternas de ser posible, dado que existe peligrosidad en la zona de la Carretera Los Chorros, se habilita el paso dado la importancia de esta vía, pero con restricciones”, dijo la entidad a través de su cuenta de Twitter.

Este viernes, la autopista de Los Chorros quedó bloqueada en los dos sentidos debido a derrumbes sobre el kilómetro 19.

El incidente obligó a las autoridades a cerrar dicha artería, lo que provocó un caos vehicular en los alrededores y el colapso de otras vías como la carretera de Oro en el sentido que del redondel Integración conduce a la residencial La Gloria.

Las autoridades de Protección Civil señalaron que los escombros ya fueron removidos de la vía.