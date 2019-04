Descuentos y beneficios con tarjetas de crédito y débito en “After Office” de Scotiabank

Scotiabank continúa recompensando la fidelidad y preferencia de sus clientes, esta vez, con descuentos especiales, beneficios y experiencias únicas para sus tarjetahabientes, quienes podrán disfrutar del “After Office de Scotiabank”, al realizar sus compras con las tarjetas de crédito y débito Scotiabank en los comercios aliados.

“After Office”, es una promoción que Scotiabank pone a disposición de sus clientes motivándolos a compartir momentos de esparcimiento y relax con los amigos o colegas de la oficina, a celebrar los buenos momentos o simplemente salir de la rutina, ya sea en los martes de café y postres, o los jueves de restaurantes y bares. Los promoción estará vigente durante los meses de abril y mayo.

“En Scotiabank, estamos permanentemente buscando nuevos beneficios para nuestros clientes, y en esta oportunidad ponemos a disposición de los tarjetahabientes beneficios exclusivos que les brindan sus tarjetas de crédito y débito en una serie de comercios aliados para que disfruten sus tardes y noches con compañeros de oficina o amigos, como parte de nuestra promoción denominada After Office”, expresó Carolina Góchez, Directora de Retail Support.

Agregó, que se estarán realizando dinámicas en los diferentes comercios con el objetivo de que los tarjetahabientes vivan la experiencia After Office. Como parte de esta promoción, los clientes que poseen tarjetas de crédito y débito del Banco podrán disfrutar, durante todos los martes de los siguientes beneficios:

• 25% de descuento en Juan Valdéz, aplica en bebidas y pastelería. Promoción válida en producto a precio regular. Sucursales La Gran Vía, Multiplaza, Galerías, Metrocentro, Plaza Mundo.

• 15% de descuento en Viva Espresso, aplica en Skillets dulces y crepas y en bebidas de café. No aplica promoción sobre promoción, únicamente para consumo de restaurantes.

• 15% de descuento al instante en La Casona Café. No aplica con otras promociones, alianzas o descuentos.

• En The Coffee Cup, agrandado gratis en bebidas frías o calientes con café. No acumula puntos, no válido con otras promociones o descuentos, no aplica para servicio a domicilio

• Shaws, Capuccino o Cocoa Gratis, por compra de tu postre favorito (Americano-Latte-Expresso), No aplica con otras promociones, únicamente para consumo de restaurantes.

• En Lobby, postre gratis por consumo de $10.00 o más durante el almuerzo, válido de 12:00 m.d. a 3:00 p.m.

Además, los días jueves tendrán descuentos y promociones especiales en los siguientes restaurantes y bares:

• 50% de descuento en Circo, aplica en ron y vodka, así como en el menú regular. Descuento no aplica con otras promociones. En tragos es válido solamente de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.

• 35% de descuento al instante en el menú de Pizzas de Republic, de martes a jueves, de 4:30 p.m. a 12:00 a.m. .

• 30% de descuento en Rooftop, aplica en menú de comida. No palica con otras promociones. El establecimiento se reserva el derecho de admisión.

• 25% de descuento en Wines by Diprisa, válido de 9 a.m. a 7 p.m., no aplica en cerveza Premio, en productos de Jeques, ni con otras promociones o descuentos.

• 25% de descuento en Drinkit, aplica en vinos exclusivos de la tienda.

• 20% de descuento en Cadejo, aplica en compra de productos y bebidas a precio regular. No aplica con otras promociones o descuentos. No aplica en Aeropuerto. Válido en sucursal Zona Rosa, Santa Rosa y La Libertad.

• 20% de descuento en Tucson, aplica en cortes de la carta y tragos premium. No aplica con otras promociones.

• 20% de descuento en Beer Station, aplica en cervezas seleccionadas y restaurante, a partir de 1200 m. a 11:00 p.m.

• 20% de descuento en El Establo, aplica en pagos mayores de $40. Promoción en sucursal San Benito.

• 15% de descuento al instante en Lobby, aplica en la cuenta global durante el horario de la cena. Promoción válida entre 6:00 p.m. – 12:00 a.m. para grupos de 4 personas máximo.

• 15% de descuento al instante en Delikat, aplica en botellas de vinos, pizzas y sangrías Valencia o Bilbao. Válidode 5:00 a 7:00 p.m.

• 15% de descuento en La Barrica, aplica en producto seleccionado o al adquirir “The Wine experience” en Máquinas dispensadoras de vino (The Wine Experience: degustar 6 copas completas de las 12 variedades de vino que se exhiban). Además, 10% de descuento en eventos y catas a desarrollarse en el restaurante.

• En Hotel Sheraton, 10% de descuento en alimentos Restaurante La Terraza y Hookah Bar. Ademas, 2×1 en bebidas alcohólicas en Marquis Bar, aplica de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en bebidas de línea en el bar y no válido en bebida premium.

• Cervezas nacionales y extranjeras al 2X1 en Hakkassan HK. El establecimiento se reserva el derecho de admisión.

Para más información los tarjetabientes pueden llamar al 2250-1111, ingresar al sitio web del Banco www.scotiabank.com.sv donde encontrarán el catálogo de descuentos y beneficios. En Facebook Scotiabank El Salvador se publicará el calendario de actividades a realizar en los establecimientos afiliados durante la vigencia de la promoción.