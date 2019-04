Aprende inglés de forma efectiva en el Centro Cultural Salvadoreño Americano (CCSA)

El inglés es el idioma del éxito y hay que aprenderlo con los mejores. El Centro Cultural Salvadoreño Americano (CCSA) cuenta con más 60 años de existir en El Salvador y desde que inició en 1955 se ha enfocado en la enseñanza del idioma inglés por medio de sus diferentes programas de estudio que buscan llegar a diferentes grupos de personas.

“Somos líderes en la enseñanza del idioma inglés, fuimos los primeros que nos establecimos en el país. Su base es la enseñanza del inglés”, detalló María Eugenia Rodríguez, subdirectora académica y coordinadora de los programas de inglés.

De acuerdo con Rodríguez, inicialmente el Centro Cultural Salvadoreño Americano nació con el nombre Centro El Salvador–Estados Unidos ofreciendo solamente cursos de inglés. En la actualidad el Centro se ha expandiéndose y diversificado, ofreciendo nuevos programas como el bachillerato general, asistente técnico bilingüe y brinda diplomados: en diseñador gráfico digital, Social Media Marketing, Productividad Digital ( Office 365), Inteligencia de Negocios con Excel.

“Ofrecemos una gran variedad de programas de inglés que buscan llenar las necesidades de todos los grupos y todas las edades”, expresó Rodríguez.

Programas para niños:

El CCSA cuenta con otros programas que inician con la etapa preescolar hasta la etapa juvenil teniendo una metodología especializada para introducir a niños al idioma inglés mediante metodología lúdica y participativa con recursos didácticos de acuerdo a su edad. La etapa preescolar comprende las edades de 5 a 6 años de edad, el curso dura 23 módulos que son impartidos exclusivamente los sábados en horas de la tarde.

En la etapa escolar acuden niños de las edades de 7 a 9 años, y son impartidos 16 módulos, en frecuencia semanal: lunes, miércoles y viernes. También existe la modalidad de sabatino en dicha frecuencia se ofrecen tanto en sede frente Metrocentro norte y en sede del Instituto Centro Cultural (ICC) en colonia Escalón.

Programas Juveniles:

Mientras que la etapa juvenil el CCSA brinda preparación del inglés que lleva a adolescentes a dominar el idioma para que mediante este logre mayores oportunidades en el campo académico e incluso laboral. Este programa es para adolescentes desde los 13 a los 16 años, impartidos 23 módulos, que son desarrollados los lunes, miércoles y viernes. También cuentan con la modalidad de sabatino tanto en sede CCSA como en sede ICC.

Cursos de Adultos:

Nuestros cursos para adultos comprenden las edades de los 17 años en adelante mediante este programa de estudios del inglés en donde los participantes podrán obtener un nivel del idioma que les permita comunicarse efectiva y sistemáticamente en situaciones de la vida real; profesional y académica. Estos se ofrecen en frecuencias semanales en los siguientes horarios: e 7:00am a 8:40 am / 8:00 am a 9:40 am / 10:00 am a 11:40 am / 2:00 pm a 3:40 pm / 4:15 pm a 5:55 pm / 6:15 pm a 7:55 pm. Los sábados se ofrecen cursos: por la mañana de 7:30 am a 12:15 pm y por la tarde: 1:30 pm a 5:30 pm. Los domingos se imparten clases en horario de 7:30 am a 12:20 pm.

Lo nuevo: English To Go

El nuevo programa con el que cuenta el Centro Cultural Salvadoreño Americano es el English To Go, el cual es la mejor opción para aprender inglés de una forma rápida y efectiva. El programa consta de dos modalidades que buscan que el estudiante desarrolle habilidades de lectura, escritura y habla de forma correcta en un menor tiempo:

Basics: con énfasis en la comunicación, este consta de 6 meses

Intensive: Listening and speaking, con énfasis en comprensión auditiva y expresión oral, este tiene una duración de 8 meses.

Los cursos son impartidos de lunes a viernes, martes, miércoles y jueves o de lunes a jueves. Dependerá de la necesidad del estudiante para adaptarse a cada horario.

Cursos Especiales

Actualmente el CCSA ofrece SUCESS un programa que se realiza de forma semiprensencial, el 80 % en línea y un 20 % se realiza de forma presencial. Este curso busca ayudar a todas las personas que laboran y no cuenta con el tiempo para acudir de forma presencial. La institución cuenta con horarios flexibles, docentes especializados y calificados, tecnología de vanguardia, amplia infraestructura, y seguimiento académico.

También el CCSA desde sus inicios ofreció exámenes estandarizados, siendo actualmente UNICA INSTITUCIÓN CERTIFICADA EN EL SALVADOR para administrar el TOEFL ITP (usado para el escalafón docente) o el TOEFL IBT (para estudios internacionales) y para estos exámenes ofrece el curso preparación TOEFL que da herramientas al estudiante para obtener resultados exitosos en dichas pruebas.

Las instalaciones del Centro Cultural Salvadoreño Americano se encuentran ubicadas en Calle Sisimiles al costado norte de Metrocentro en San Salvador, o puede contactarlos al número de teléfono 2239-8000 o escribirles a WhatsApp al 7786-4957. Además, puede informarse por medio de su página web www. ccsa.edu.sv o por su redes sociales: Facebook: www.facebook/ccsaelsalvador