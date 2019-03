Unos 380 reos serán trasladados por cierre de penal de Ilobasco

Autoridades del Ministerio de Seguridad anunciaron este viernes el cierre del Centro Penal de Ilobasco, ubicado en departamento de Cabañas, que alberga a un total de 387 reos comunes, que no pertenecen a pandillas, quienes serán trasladados a otras cárceles.

Al respecto, el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que el cierre del centro penal se debe a que la infraestructura de la cárcel es muy vulnerable y afecta a la seguridad ciudadana de Ilobasco por su ubicación, ya que la alcaldía y una serie de viviendas están cerca de la misma.

El funcionario, que no brindó la fecha en la que se procederá al cierre de la cárcel, indicó que los reos recluidos en dicho recinto serán trasladados al resto de centros penales ordinarios -que no albergan pandilleros-, los cuales no fueron especificados.

“Aún no se tiene una fecha del cierre pero nos hemos comprometido con la ciudadanía para que el proceso sea lo más pronto posible”, aseguró Ramírez Landaverde.

El titular del Ministerio de Justicia añadió que el inmueble será transferido a la Policía Nacional Civil (PNC) para que se instale una subdelegación.

En junio de 2016, el centro penal de Cojutepeque fue cerrado por deterioro de la infraestructura y hacinamiento, por lo que los 1.080 privados de libertad, miembros de pandilla, que estaban recluidos en esa prisión, fueron trasladados a otras cárceles.

Los centros penales de El Salvador albergan a unos 38,000 reos, cifra superior a la capacidad instalada, por lo que el país llegó a registrar una sobrepoblación de hasta el 400 % en años anteriores.

Ramírez Landaverde ha dicho en diferentes ocasiones que al final del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén se prevé que la sobrepoblación llegue a un 130 por ciento, que será “muy inferior al promedio de la región”.

En junio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el hacinamiento en las cárceles y calabozos de la Policía Nacional Civil