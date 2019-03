Tigo se asocia con Amazon para ofrecer todo el entretenimiento de Amazon Prime Video

En Tigo el cliente es lo nos mueve, está al centro de nuestras operaciones siendo nuestro propósito facilitarles la vida promoviendo un estilo de vida digital, conectándolos para que su mundo no se detenga. Nuestro propósito se materializa en cada momento que nuestros clientes requieren servicios de conectividad, telefonía, residenciales, financieros, móviles y corporativos, expresó Estela Castillo, Gerente de Mercadeo de Tigo El Salvador.

“La alianza con Amazon Prime Video es muestra del propósito que tenemos como compañía, con el cual estamos entregando un valor agregado a nuestros clientes. En Tigo innovamos constantemente para que todos los salvadoreños disfruten de las mejores opciones de entretenimiento dentro y fuera de su hogar. De la mano de Amazon, les brindaremos a los usuarios series y películas extraordinarias que no querrán perderse”, agregó Castillo.

Los contenidos, programas y películas disponibles en internet siguen creciendo. Tigo se ha asociado con Amazon para ofrecer promociones exclusivas de Amazon Prime Video. Tigo es la primera operadora en Latinoamérica en brindar este beneficio a sus consumidores.

Hoy, los clientes de Tigo pueden disfrutar de opciones de streaming ilimitadas con Amazon Prime Video que ahora está disponible en los planes Tigo para el hogar a partir de los 10 Mbps. Además, los usuarios podrán disfrutar del contenido en sus planes móviles Post Pago con cargos básicos desde US$25.99 (IVA incluido, no Cesc).

Los clientes de Tigo se verán beneficiados con los primeros 3 meses de cortesía y después de este periodo, pagarán US$2.99 + impuestos durante los próximos 6 meses. Posteriormente, a partir del mes 10, el precio será de US$5.99 mensuales. Uno de los paquetes más atractivos de servicio residencial es el que incluye 10 Megas de internet + cable digital con 53 canales HD por US$44.99 el cual es ideal para gozar de todos los beneficios de Amazon Prime Video.

Para activar el servicio de Amazon Prime Video, los usuarios deberán ingresar a su perfil en el portal www.micuenta.tigo.com.sv, desde donde lo podrán activar y desactivar cuando quieran.

“Con Amazon Prime Video estamos entregando un valor agregado a nuestros clientes. En Tigo seguimos innovando para que los fanáticos del cine y la televisión puedan seguir encontrando más opciones de entretenimiento en el hogar y también en el móvil. De la mano de Amazon, les brindaremos a los usuarios series y películas que no querrán perderse”, detalló Rafael Duarte, Gerente de Productos Residenciales Tigo El Salvador.

De esta manera, los usuarios Tigo El Salvador pueden acceder a miles de películas, series y shows de televisión de Amazon Prime Video, ya sea desde la web o descargando la app Prime Video en el smartphone, tableta, Smart TVs y consolas de videojuegos, en donde los clientes podrán elegir cuándo, dónde y cómo ver el contenido. Prime Video ofrece un catálogo robusto de títulos incluyendo series originales de Amazon como LOL: Last One Laughing protagonizada por Eugenio Derbez, Tom Clancy’s Jack Ryan, y Homecoming con la actuación de Julia Roberts; y otros programas exitosos incluyendo series deportivas como All or Nothing – Manchester City con Pep Guardiola.

Tigo continúa invirtiendo para ofrecer contenidos innovadores que transformen el estilo de vida digital de sus clientes, brindándoles experiencias de alto nivel. “Con la adición de Amazon Prime Video al portafolio de plataformas de categoría mundial que ofrece Tigo como HBO, FOX, entre otras, Tigo se consolida como uno de los portafolios de internet y entretenimiento para el hogar más completo”, finalizó Rafael Duarte, Gerente de Productos Residenciales Tigo El Salvador.