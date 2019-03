Tigo promueve equidad de género en el mundo digital

En el marco del Día Nacional e Internacional de la Mujer Plan International El Salvador desarrolló la 3era edición del FORO MUJERES IMPARABLES, en donde Karla Rivas, Gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Corporativa de TIGO El Salvador, se dirigió a más de 200 salvadoreñas con la ponencia denominada “Mujeres conectadas, apuesta por una sociedad más equitativa en el mundo digital”, con el objetivo de dar a conocer la realidad con respecto a este tema así como el trabajo que está realizando la empresa para transformar la vida de las mujeres a través de la tecnología.

Durante la ponencia, la representante de TIGO El Salvador, dio a conocer cómo a través de su programa “Conectadas” ha capacitado, de 2017 a marzo de 2019, a 30 mil 800 mujeres de todo el país y para 2020 espera superar las 100 mil, todo esto con una inversión de más de 100 mil dólares. Las temáticas en las que estas mujeres son capacitadas son tres: uso productivo del Smartphone y del internet; protección de niños y jóvenes de los riesgos del internet y el uso de Tigo Money, como herramienta de inclusión financiera para el uso de sus finanzas.

“La mujer es multifuncional, es capaz de realizar diversas actividades al mismo tiempo y las hace bien. La educación y tecnología son habilitadores para que las mujeres realicen sus actividades diarias, de trabajo, del hogar, de sus emprendimientos, y mejoren exponencialmente sus resultados. La mujer, como motor de la sociedad, es clave para que el país crezca. Como marca estamos comprometidos con para que esto suceda”, expresó Rivas.

Según el Informe sobre la brecha de género móvil 2018 de la Asociación de operadores de telecomunicaciones GSMA (por sus siglas en inglés), las mujeres de países menos desarrollados tienen 26% menos probabilidades de utilizar internet móvil, 10% menos probabilidad de ser dueñas de un teléfono móvil, 33% menos probabilidad de usar dinero móvil.

“Resulta entonces, como consecuencia de no estar conectadas, un impacto en su autoestima y desarrollo personal; menos jóvenes mujeres estudiando carreras de ingeniería o relacionadas a tecnología; falta de oportunidades de empleo por necesitar habilidades y conocimientos tecnológicos; falta de crecimiento económico por no contar con herramientas tecnológicas o no saber usarlas de manera productiva, entre otras”, explicó Rivas.

“Con nuestros aliados a diario desarrollamos un trabajo en conjunto para empoderar a las mujeres, esforzándonos por llegar a cada rincón del país. Nos complace ser partícipes del FORO DE MUJERES IMPARABLES y agradecemos a Plan International por permitirnos llegar a su audiencia porque nuestra inspiración son nuestras salvadoreñas que se caracterizan por ser comprometidas, apasionadas, activas y, si ponemos en sus manos la tecnología serán imparables. Por ello nuestra apuesta es continuar amplificando ‘Conectadas’, estimulando la inclusión social y trabajando por una sociedad más equitativa en este mundo digital”, dijo Karla Rivas.

Para finalizar su ponencia, la Gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Corporativa de TIGO El Salvador, Karla Rivas presentó a la audiencia a Katherine Michelle Meléndez, de 13 años, estudiante del Centro Escolar “José María Cáceres” de Zaragoza, quien la semana pasada tuvo su primera clase de robótica educativa, gracias a uno de los programas que está apoyando Tigo. “Niñas y jóvenes como ella son quienes nos mueven a seguir, sabemos que si damos las herramientas necesarias, la tecnología, la educación y orientación, estas niñas van a ser imparables”, finalizó Rivas.

“Como Plan International El Salvador realizamos eventos como Mujeres Imparables para posicionar en la agenda nacional la importancia de los derechos de las niñas y mujeres. Agradecemos a TIGO El Salvador su acompañamiento en este esfuerzo por promover la igualdad y también la educación de las niñas”, manifestó Carmen Elena Alemán, Directora de Plan International El Salvador.



Una iniciativa puesta en marcha

El apoyo de Tigo a la mujer nació en enero de 2017 bajo el programa ‘Mujeres Conectadas’, una iniciativa liderada por la organización de operadores de telecomunicaciones GSMA . TIGO El Salvador fue el primer operador de telecomunicaciones de la región centroamericana que formó parte de este proyecto.

Para el 2017, la compañía percibió que existía una brecha de uso entre sus clientes: 52 % de hombres navegando por Internet contra 48 % de mujeres, entonces asumió el compromiso de igualar el uso del Internet entre sus clientes, independientemente de su género a 2020. Gracias a la ejecución del programa y otras acciones comerciales que la empresa ha desarrollado, la brecha se ha reducido y los porcentajes actualmente son 51% contra 49%, respectivamente.

“Conectadas” es una iniciativa que se está llevando a cabo en diversas operaciones de Tigo a nivel Latinoamericano, dado que responde al marco de responsabilidad corporativa que tiene la empresa, siendo uno de sus principales pilares el empoderamiento de la mujer a través de la tecnología.

Con estas acciones TIGO El Salvador evidencia su compromiso con el país, y continuará enfocándose en la creación de programas de formación en el área digital y financiera a fin de contribuir con el desarrollo social y económico de las mujeres y la comunidad en general.