Sistema Fedecrédito patrocina concurso de emprendimiento de universidad Matías Delgado

Sistema Fedecrédito con el objetivo de apoyar las ideas y nuevos proyectos de los jóvenes universitarios, en apoyo a la educación y el fomento a la cultura, la cual es una de sus líneas de Responsabilidad Social Empresarial, patrocinó el concurso de emprendimiento de la Universidad José Matías Delgado.

El concurso tiene como objetivos despertar en los jóvenes participantes la habilidad para ser creativos, innovadores, emprendedores, así como el trabajo en equipo. El evento se desarrolla en dos categorías: Star Up Matías, que consistirá en una jornada de 30 horas en donde los participantes de diferentes carreras universitarias identificaran las ideas de negocio que son factibles y generan propuestas económicas innovadoras y con aplicación de tecnología; Empresas Matias, estará dirigido a equipos de estudiantes emprendedores que ya han puesto en marcha sus empresas, cada equipo presentara la documentación de la misma forma que lo haría a un inversionista, demostrando el potencial de crecimiento económico, que actualmente se encuentra activos y que cumplen con los debidos requisitos legales, con este concurso será posible fortalecer la capacidad competitiva de 59 empresas certificadas.

En ambas categorías Sistema Fedecrédito será el patrocinador de los premios de los ganadores de los res primeros lugares para Start Up Matías, US $500.00, US $300.00, y US $200.00, y para Empresas Matías, US $2,500.00, US $1,500.00, y US $1,000.00.

“Nos sentimos muy orgullosos de sumarnos a iniciativas del sector universitario y de premiar ideas innovadoras de jóvenes emprendedores, ya que como Sistema Fedecrédito creemos en que apostarle a las ideas de los jóvenes, pues son futuros profesionales del país”, expresó la Licda. Claudia Ábrego de Méndez, gerente de Comunicaciones del Sistema Fedecrédito.

Con este tipo de actividades, el Sistema Fedecrédito reafirma su compromiso en fomentar acciones que beneficien a los salvadoreños para que puedan llegar hasta donde quieran.